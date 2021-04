The Witcher incontra Studio Ghibli (e il risultato è magnifico)

Le riprese della seconda stagione della serie The Witcher, in arrivo prossimamente sul catalogo Netflix, sono finalmente arrivate a conclusione, sebbene al momento lo show sia ancora privo di una data di rilascio ufficiale.

In attesa di scoprire quando vedremo nuovamente Geralt di Rivia in azione, qualcuno ha ben pensato di trasformare i protagonisti di The Witcher come fossero usciti da un’opera targata Studio Ghibli.

L’artista ucraina Ana Godis (qui il suo profilo Instagram ufficiale) ha infatti immaginato Geralt, Yennefer, Ciri e Jaksier con un drago Villentretenmerth sullo sfondo, perfettamente ricreati sullo stile del maestro Hayao Miyazaki (autore di opere leggendarie come Il mio vicino Totoro o La città incantata. Trovate il suggestivo poster poco più in basso (via SR).

Art by Ana Godis.

Purtroppo, si tratta solo di una fan art che non diventerà mai un lungometraggio (o una serie) ufficiale. Ad ogni modo, gli appassionati devono attendere al varco il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf: stando alle informazioni rilasciate nelle scorse settimane Geralt di Rivia non sarà il protagonista, lasciando spazio a Vesemir, mentore del Lupo Bianco nonché uno dei patriarchi di Kaer Morhen.

Da non perdere neppure lo spin-off The Witcher: Blood Origin, ambientato 1200 anni prima di Geralt di Rivia e che racconterà la nascita del primo Strigo.

Nel cast della seconda stagione dedicata a The Witcher ritroveremo ancora una volta Henry Cavill nei panni di Geralt, Anya Chalotra come Yennefer, MyAnna Buring nel ruolo di Tissaia, Mimi Ndiweni come Fringilla, Therica Wilson-Read nei panni di Sabrina e Millie Brady nel ruolo della principessa Renfri.

La serie è in uscita sul catalogo Netflix nel corso del 2021.