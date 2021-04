The Witcher: il videogioco spin-off arriva in estate

The Witcher è sicuramente la saga fantasy più sorprendente degli ultimi anni, specie per la cura al dettaglio riposta nel terzo capitolo della serie, Wild Hunt.

Ora, in attesa di scoprire le prime novità circa il presunto The Witcher 4 (il quale dovrebbe essere attualmente in lavorazione), la saga CD Projekt RED tornerà molto presto con un interessante spin-off pensato per il mercato mobile.

Come riportato anche da IGN USA, The Witcher: Monster Slayer – titolo in realtà aumentata sviluppato da Spokko – arriverà nel corso della prossima estate di quest’anno per sistemi iOS e Android.

Al momento è possibile registrarsi per l’Accesso Anticipato a questo indirizzo, mentre il 28 aprile prossimo scoprirete se siete stati selezionati per testare gratuitamente il gioco con largo anticipo.

In Monster Slayer il giocatore sarà chiamato ad utilizzare il suo smartphone per trovare mostri dal mondo di The Witcher, sfruttando allo stesso tempo anche le condizioni meteorologiche (oltre che le classiche abilità da Strigo).

Insomma, a conti fatti una sorta di versione Pokémon GO riveduta e corretta, ambientata nell’affascinante mondo tratto dalla fantasia dello scrittore Andrzej Sapkowski.

Piotr Nielubowicz di CD Projekt Red ha dichiarato: «Dopo una fase di lancio graduale, che ha comportato vari test in diversi paesi del mondo, il rilascio ufficiale del gioco si sta avvicinando rapidamente, con molta probabilità a partire da questa estate.»

Ricordiamo infine che Netflix ha da poco confermato che la serie TV basata su The Witcher (con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia) ha finalmente una finestra di lancio ufficiale, neanche troppo lontana.

Sono in lavorazione anche una serie spin-off prequel sempre il live action e un film animato incentrato sulla figura di Vesemir, mentore di Geralt.