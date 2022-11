The Witcher, il prequel «sarà un tipo di Witcher molto diverso»

Come saprete, la serie Netflix di The Witcher sarà accostata da uno spin-off prequel ambientato molti anni prima delle vicende di Geralt di Rivia, ossia The Witcher Blood Origin.

Henry Cavill tornerà nei panni del personaggio nella terza stagione, ispirata ai romanzi e ai giochi di CDPR, ma a quanto pare le novità non sono finite.

Blood Origin si proporrà infatti come una storia alternativa ambientata più di un secolo prima della storia di Geralt, mostrandoci quindi personaggi e situazioni del tutto inedite.

Ora, dopo aver scoperto anche la trama e il cast della serie, lo showrunner ha ora parlato della serie, spiegandoci cosa dobbiamo aspettarci.

Come riportato anche da Games Radar, Blood Origin si immergerà nella storia del Continente e della cosiddetta Congiunzione delle Sfere, quando i multiversi si sono scontrati e la magia è diventata realtà.

«Questo è un tipo di Witcher molto diverso», ha spiegato lo showrunner Declan de Barra a Total Film. «È un prototipo grezzo e cattivo che funziona a malapena, ma restituisce l’idea di come il tutto verrà perfezionato in seguito».

Blood Origin mostra l’apice della civiltà condannata degli Elfi. Nella migliore tradizione fantasy, la serie prevede anche una missione da portare a termine, ma non aspettatevi che Scian (Michelle Yeoh) e i suoi alleati vadano d’accordo.

«Questa è la storia di sette vagabondi, guerrieri, eroi, in qualsiasi modo vogliate chiamarli, che onestamente all’inizio si odiano», ha spiegato la produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich. «Sentono che non dovrebbero fare questa missione insieme e poi, come in ogni buon viaggio di eroi, capiscono di avere bisogno l’uno dell’altro».

Nel cast dello show troveremo anche Mirren Mack nel ruolo di Merwyn, Lenny Henry nei panni di Balor, Jacob Collins nel ruolo di Eredin e Lizzie Annis in quelli di Zacaré.

Nel cast dello show troveremo anche Mirren Mack nel ruolo di Merwyn, Lenny Henry nei panni di Balor, Jacob Collins nel ruolo di Eredin e Lizzie Annis in quelli di Zacaré.