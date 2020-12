The Witcher gratis per voi regalato da CD Projekt: ecco come averlo!

È un periodo decisamente felice per i giochi gratis: così, dopo che nelle scorse ore avevamo visto Epic Games Store regalare ulteriori titoli e preparare i prossimi nomi del giovedì che verrà, apprendiamo oggi che CD Projekt RED vi regala il suo The Witcher: Enhanced Edition, titolo capostipite della saga dello strigo.

Basato sui romanzi dell’autore fantasy polacco Andrzej Sapkowski, il gioco si può avere senza spendere nemmeno un euro seguendo una rapida procedura spiegata dagli sviluppatori: dovrete scaricare (o, se la avete, assicurarvi che sia aggiornata) l’applicazione GOG Galaxy sul vostro PC.

Il medaglione di Geralt di Rivia

Una volta fatto, accedete alla schermata dei giochi Recenti e verificate la presenza, in alto, di un banner dedicato proprio al gioco gratis. Premete sul bottone del giveaway, accettate di ricevere aggiornamenti sulle novità di GOG e il gioco sarà riscattato e associato al vostro profilo senza alcun esborso.

Uscito originariamente nel 2007, The Witcher è qui proposto nella sua Enhanced Edition, dove sono presenti anche alcuni contenuti che precedentemente erano stati censurati. Il gioco è stato poi seguito da The Witcher 2: Assassin of Kings e infine dal popolarissimo e premiato The Witcher 3: Wild Hunt.

La saga è ora anche protagonista di una serie TV, a sua volta ispirata agli scritti di Sapkowski, che vede nel cast Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. La prima stagione è già disponibile su Netflix, la seconda è attualmente in lavorazione.