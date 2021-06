The Witcher: grande annuncio all’orizzonte? C’è una data

I fan della saga The Witcher stanno aspettando a braccia aperte il primo trailer della seconda stagione della serie Netflix, il quale dovrebbe essere rilasciato tra qualche ora.

Ambientata nello stesso universo del franchise di videogiochi CD Projekt RED, la prima stagione è stata uno dei prodotti meglio realizzati negli ultimi tempi, specie tra quelli disponibili sul noto catalogo streaming.

Nonostante la finestra di lancio dello show sia già stata resa nota, gli appassionati sono ancora in attesa di una vera e propria data di debutto.

Ora, però, via Twitter sembra che uno scambio di battute tra i profili ufficiali di The Witcher, la serie Netflix e CD Projekt RED stiano puntando a un qualche tipo di annuncio non meglio precisato.

La data è infatti quella del 9 luglio prossimo, giorni durante il quale potrebbe essere mostrato qualcosa di non meglio identificato.

Hi, @CDPROJEKTRED! Sure – want to meet up? — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Al momento in cui scriviamo non è chiaro di cosa potrebbe trattarsi: essendo il trailer della seconda stagione in dirittura d’arrivo durante la giornata odierna, 11 giugno, è improbabile che anche in quell’occasione possa essere mostrato qualcosa della nuova serie con Henry Cavill.

Molto più probabile, invece, che il 9 luglio potremo finalmente vedere in movimento l’attesa versione next-gen per PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3: Wild Hunt, confermata solo alcune settimane fa.

Già in occasione del rilascio della roadmap dei contenuti per il 2021, CD Projekt RED aveva infatti confermato di stare realizzando nuovi contenuti dedicati sia al franchise di The Witcher che per Cyberpunk 2077.

Ma non solo: durante il mese di giugno su PlayStation Now è stato reso disponibile proprio The Witcher 3 Wild Hunt, conclusione della trilogia dedicata a Geralt di Rivia, apprezzato da milioni di giocatori in tutto il mondo.

Ricordiamo anche che è in lavorazione il film animato dedicato a Vesemir, mentore del witcher protagonista.

Infine, se volete saperne di più sulla seconda stagione Netflix, approfittate del nostro ricco articolo riepilogativo con tutte le informazioni e le curiosità sulla serie in anteprima.