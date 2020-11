The Witcher 3 su Xbox Series X è così veloce che il viaggio rapido non ha una schermata di caricamento

Un nuovo video ci mostra The Witcher 3 Wild Hunt girare su Xbox Series X, rivelando un particolare inedito.

Il gioco di ruolo riceverà a breve un upgrade gratuito che introdurrà, tra le altre cose, il ray tracing sulle console next-gen.

Tuttavia, anche senza questo aggiornamento, i miglioramenti apportati all’acclamato titolo di CD Projekt RED appaiono evidenti.

Nel dettaglio, sono i tempi di caricamento a spiccare sulla console di prossima generazione di Microsoft.

Come potete vedere in basso, questi sono così veloci che il viaggio rapido non fa neppure in tempo a caricare una schermata di caricamento.

On #Xbox Series X, even without optimization, fast travel in The Witcher 3 is FAST. pic.twitter.com/mc4vEBjVd6 — Xbox News (@_XboxNews) November 2, 2020

Sono necessari poco più di due secondi per passare da una località all’altra nel gioco, un complesso open world, grazie alla velocità dell’SSD di Xbox Series X e della sua Xbox Velocity Architecture.

Al momento, questo risulta in una sorta di glitch, una fugace schermata priva di texture, che presumibilmente sarà sostituita con un riempitivo una volta che la patch ufficiale sarà disponibile.

L’update non ha ancora una data d’uscita ma dovrebbe arrivare nel 2021 e, se queste sono le premesse, lo studio polacco ha di certo catturato l’interesse dei fan.