The Witcher 3, scoperto un segreto nascosto sotto Novigrad

The Witcher 3: Wild Hunt è uscito nel 2015 ma i giocatori continuano a scoprire nuovi segreti, questa volta mascosto dallo sviluppatore CD Projekt RED sotto Novigrad.

Il terzo episodio della serie di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon) è un gioco enorme, tanto che continuano a emergere curiosità a molti anni dall'uscita.

Del resto, l'ultimo segreto di The Witcher 3: Wild Hunt è stato scoperto mesi fa e il fatto che i giocatori ci abbiano messo così tanto è emblematico.

Ora, come riportato anche da IGN US, lo YouTuber "xLetalis" ha caricato un video dell'Easter Egg, che poteva essere visto in precedenza solo attraverso un glitch nella mappa.

Se i giocatori riescono però a forzare il protagonista Geralt sotto i ciottoli di Novigrad, possono entrare in una fessura che contiene un'opera d'arte che fa riferimento a CD Projekt stessa.

Disegnata nello stile di un classico manifesto di reclutamento di guerra, questa grafica sul lato di una parete rocciosa recita "CDPR ha bisogno di te", dove CDPR sta ovviamente per CD Projekt RED.

Il testo scorre in fondo a un'immagine più grande di un soldato di Temeria - uno dei Paesi del mondo di The Witcher e uno dei primi a essere attaccato durante le invasioni contemporanee di Nilfgaard - identificabile grazie allo stemma sul petto: tre gigli d'argento in campo nero.

CD Projekt ha nascosto una miriade di omaggi in The Witcher 3, alcuni dei quali forse devono ancora essere trovati.

Per l'appunto, Tomasz Marchewka di CD Projekt RED ha parlato alcune settimane fa di una storia d'amore struggente presente proprio in The Witcher 3 che nessuno ha mai scoperto.

Del resto, secondo il narrative lead di CD Projekt, pare che in Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 ci siano Easter Egg che ancora non sono stati scoperti da nessuno.