The Witcher 3, il lancio della versione next-gen sarebbe molto vicino

Dopo che sembravano essersi perse le tracce della versione next-gen di The Witcher 3, nella giornata odierna sono emerse delle novità molto interessanti: il lancio potrebbe essere più vicino del previsto.

La versione PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3 Wild Hunt sarebbe infatti già stata valutata dal PEGI, l’ente di valutazione europeo che stabilisce l’età consigliata per ogni videogioco.

L’aggiornamento di nuova generazione includerà contenuti aggiuntivi ispirati all’omonima serie TV di Netflix, che saranno naturalmente gratuiti.

CD Projekt ha in ogni caso chiarito che tali DLC saranno disponibili anche per tutti coloro non dovessero fare l’upgrade, tranquillizzando dunque i fan che non sono ancora in possesso di una console next-gen.

Gematsu ha segnalato sul proprio account Twitter che il PEGI ha già stabilito una valutazione «18» per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3, come potete vedere voi stessi nel seguente screenshot:

The PS5 and Xbox Series versions of The Witcher 3: Wild Hunt were rated in Europe today. More info likely coming soon. pic.twitter.com/6MWu9WFUZe — Gematsu (@gematsucom) October 19, 2021

L’ente di valutazione ha indicato anche la presenza di violenza e linguaggio scurrile, aspetti che naturalmente sono rimasti immutati data la natura del capolavoro di CD Projekt.

Tuttavia, è un altro il dato che appare particolarmente interessante, come evidenziato da GamesRadar+: il PEGI avrebbe segnalato che le versioni next-gen di The Witcher 3 sarebbero in uscita proprio oggi, 19 ottobre 2021.

La notizia sarebbe sicuramente clamorosa, dato che non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale degli sviluppatori e considerando che si tratta di un upgrade molto atteso, che ricordiamo sarà gratuito per tutti coloro sono in possesso della versione current-gen dell’ultimo capitolo di Geralt.

Naturalmente potrebbe essersi trattato di un semplice «placeholder» o di un più semplice errore e non rappresenta una vera conferma della data di lancio: GamesRadar+ ha fatto sapere di aver contattato CD Projekt per chiedere chiarimenti e che è ancora in attesa di una risposta ufficiale.

In ogni caso, considerando che già ci sarebbe una prima valutazione ufficiale, sembrerebbe che lo sviluppo del titolo sia ormai in dirittura d’arrivo: vi terremo naturalmente aggiornati con tutte le ultime novità sulla vicenda, invitandovi a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni.

Effettivamente, CD Projekt aveva garantito che la versione next-gen di The Witcher 3 sarebbe uscita alla fine del 2021, prevedendo la stessa finestra di lancio anche per l’upgrade di Cyberpunk 2077.

Nella versione next-gen potrebbe inoltre venire incluse anche popolari mod per PC: CD Projekt aveva confermato di essere in trattativa con i rispettivi creatori.

Se avete bisogno di scoprire i dettagli sulla nuova versione dell’ultima avventura di Geralt di Rivia, gli autori hanno svelato tutto ciò che è necessario sapere sull’upgrade next-gen.