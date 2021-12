Alla fine gli autori di The Witcher hanno ascoltato le lamentele dei giocatori per Triss

La seconda stagione di The Witcher è disponibile su Netflix da qualche giorno e abbiamo potuto notare che ci sono stati dei rifacimenti estetici non indifferenti in alcuni dei personaggi principali della serie.

Sappiamo bene che lo show di Netflix ha l’intenzione di riproporre e adattare la storia contenuta nei libri originali di Sapkowski, ma nonostante ciò molti fan, a seguito della prima stagione, si sono lamentati dell’aspetto estetico di alcuni dei nostri beniamini.

Era il caso di Triss, la cui apparenza ha subito le rimostranze di numerosi appassionati del gioco, i quali hanno lamentato una completa disuguaglianza del suo aspetto con quello della Triss delle opere di CD Projekt Red.

In effetti la Triss della serie Netflix ha i capelli castani e ricci, completamente diversi da quelli della maga nel gioco (ma più simili al personaggio che troviamo nei libri), in cui si trova ad avere una chioma rosso fuoco.

Ad ogni modo, nella seconda stagione sembra che gli autori abbiano voluto portare una maggiore influenza dei giochi nella loro serie, e anche Triss ha cambiato colore di capelli, che adesso sono decisamente più rossicci rispetto al passato.

Tutto ciò potrebbe essere attribuibile anche agli eventi al Colle di Sodden alla fine della prima stagione, ma sicuramente anche la scelta del suo vestiario suggerisce un avvicinamento del suo stile a quello che la maga sfoggia in The Witcher 3.

Ma Triss Merigold non è l’unico personaggio il cui aspetto è stato rivisitato, anche la Principessa Cirilla ha subito dei cambiamenti. Nella seconda stagione infatti Ciri ha degli abiti molto diversi che la fanno somigliare a quelli che ritroviamo nel terzo capitolo della serie di videogiochi di CDPR.

Inoltre anche le sue sopracciglia sono tornate ad essere castane, non più tinte di bianco/biondo come nella prima stagione della serie. In questo caso, però, apprendiamo che la scelta in questo caso è stata dell’attrice Freya Allan, che non voleva più tingere le sopracciglia.

Se però avete già finito la stagione 2 di The Witcher potete dormire sogni tranquilli, perché la sceneggiatura della terza stagione dello show è già stata scritta.

Infine, se siete fan instancabili delle avventure di Geralt di Rivia, adesso per voi è arrivata una fantastica sedia da gaming direttamente dal Continente.