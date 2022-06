The Witcher 3 è pronto al “debutto” negli MMO, ma ci sono brutte notizie

Trattandosi di uno dei più grandi successi videoludici di sempre, The Witcher 3 ha avuto la possibilità di avviare collaborazioni con numerosi franchise, espandendo anche maggiormente l’universo ispirato dai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Le partnership con il terzo capitolo di CD Projekt (che potete acquistare a meno di 20 euro su Amazon) non si sono però ancora fermate: in queste ore è stata infatti annunciata la collaborazione con uno degli MMO più popolari delle ultime settimane.

Stiamo naturalmente parlando di Lost Ark, il gioco di ruolo multiplayer di grande successo lanciato sul nostro territorio grazie ad Amazon Games: come riportato da PCGamesN, gli sviluppatori hanno così annunciato una partnership con il celebre open world di Geralt.

Da diverso tempo CD Projekt stava pensando di trasportare l’universo di The Witcher nel multiplayer, con il primo tentativo in tal senso che potrebbe arrivare da un nuovo spin-off: l’ingresso nell’MMO di stampo coreano rappresenterebbe dunque qualcosa di simile a un «soft launch» del franchise di Geralt su un genere votato al multiplayer, pur non essendo chiaramente paragonabile neanche lontanamente agli episodi principali.

La collaborazione, almeno per il momento, purtroppo non riguarderà la versione internazionale di Lost Ark: l’annuncio è infatti arrivato in occasione di un evento per le novità in arrivo per l’edizione coreana del titolo.

La notizia è inoltre arrivata mostrando semplicemente una grafica che mostra i loghi di Lost Ark e The Witcher 3 Wild Hunt: non sappiamo dunque cosa riguarderà esattamente la partnership né quando arriverà sul nostro territorio.

Trattandosi di una collaborazione molto importante, è però plausibile che sarà possibile presto scoprire ulteriori novità sulla vicenda: chissà che questo lancio non possa servire anche al team polacco come ispirazione per studiare come implementare il multiplayer su The Witcher, una feature che da tempo il team sottolinea essere il futuro della saga.

Non resta dunque che attendere ulteriori novità direttamente da Smilegate o da CD Projekt per scoprire cosa comporterà il potenziale arrivo di Geralt su questo ambizioso MMO, non solo per Lost Ark stesso ma anche per l’universo di Witcher.

Ad ogni modo, ricordiamo che è già stato confermato un nuovo capitolo della saga, che non vedrà tra i protagonisti Geralt ma che è già in produzione con Unreal Engine 5 su console next-gen.