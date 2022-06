The Witcher, CD Projekt al lavoro su un nuovo spin-off? C’è un indizio

Il franchise di The Witcher è indubbiamente una delle proprietà più forti di CD Projekt: si tratta di una delle IP più amate e con il maggiore potenziale di espansione che, stando a quanto appreso dalle ultime indiscrezioni, potrebbe presto accogliere un nuovo capitolo in multiplayer.

Sebbene lo studio di sviluppo sia stato apprezzato per le sue campagne in giocatore singolo, con un particolare occhio di riguardo proprio a The Witcher 3 (potete recuperare l’edizione GOTY con consegna rapida su Amazon), pare che il celebre studio di sviluppo possa avere in mente il lancio di un nuovo spin-off, slegato dunque da quello che sarà il nuovo episodio principale in Unreal Engine 5.

Ad occuparsi del progetto sarebbe The Molasses Flood, lo studio acquisito da CD Projekt lo scorso anno e che ha già annunciato di essere al lavoro su uno dei loro universi.

Lo studio polacco aveva del resto già ammesso di voler aprire le porte al multiplayer per i franchise di Cyberpunk e The Witcher, ma che sarebbe stato un processo graduale.

Come riportato da Game Rant, CD Projekt Red ha pubblicato una nuova offerta di lavoro relativa proprio al progetto di The Molasses Flood, confermando che si tratta di un «progetto ambizioso» basato su una delle sue IP: pur non essendoci alcuna conferma ufficiale, molti fan sono pronti a scommettere che si tratti di un nuovo capitolo dedicato proprio a The Witcher.

Un update multiplayer per Cyberpunk 2077 era infatti già stato precedentemente annunciato, rendendo così sempre più probabile che il misterioso spin-off sia ambientato nell’universo di Geralt.

La figura in questione sarà un multiplayer designer e avrà il compito di creare «gameplay feature coinvolgenti in multiplayer, modalità e scenari», ideandone non solo il concept ma anche l’effettiva implementazione.

Se l’ipotesi di un capitolo multiplayer standalone di The Witcher fosse confermata, sarebbe sicuramente una strategia che avrebbe senso per la fiducia degli utenti: il prossimo episodio principale, curato direttamente da CD Projekt, continuerà infatti a concentrarsi su una campagna single player ben curata, lasciando così il team libero di sperimentare con capitoli slegati.

Dobbiamo però naturalmente invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni, dato che CD Projekt non ha ancora confermato ufficialmente la vera natura di questo progetto: vi terremo prontamente aggiornati con eventuali novità sulle nostre pagine.

Ricordiamo che poche settimane fa il nuovo episodio della saga in Unreal Engine 5 è entrato ufficialmente in produzione: non resta dunque che attendere pazientemente di scoprirne di più.