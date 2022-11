The Witcher 3 è bellissimo, ma in versione LEGO è ancora meglio

Un fan di The Witcher 3 Wild Hunt sta costruendo con i LEGO una fenomenale replica di Kaer Morhen, il campo di addestramento degli appartenenti alla Scuola del Lupo.

Al momento non esiste una versione ufficiale a mattoncini dei giochi di CD Projetk RED (che trovate anche su Amazon a prezzo basso), ma a quanto pare gli appassionati non se ne stanno con le mani in mano.

L’annuncio della data di uscita della versione next-gen del terzo capitolo ha sicuramente riacceso l’interesse verso la saga, il quale non si è del resto mai sopito veramente.

Come riportato anche da Game Rant, in mancanza dei LEGO ufficiali di The Witcher 3 Wild, ci pensano i fan a dare vita a costruzioni personalizzate davvero epiche.

Vero e proprio luogo iconico del franchise, Kaer Morhen è stato lasciato in rovina dopo gli eventi narrati in The Witcher Nightmare Of The Wolf, anime di Netflix che offre uno sguardo sui primi anni di Vesemir.

Un’immagine caricata su Reddit dal bravissimo ‘Rampart87’ mostra una replica dettagliata del castello in rovina, ricca di aggiunte uniche per questa versione.

Per essere un pezzo non ufficiale, l’aderenza a uno schema di colori coerente è ammirevole e la base circolare rappresenta perfettamente la struttura montuosa ricca di insidie in cui si trova il “vero” Kaer Morhen di The Witcher.

Il ponte che offre l’unico ingresso al torrione si estende in un breve segmento noto come ‘Assassino’, ossia l’infido sentiero che circonda Kaer Morhen e che deve essere attraversato per raggiungerlo.

Nei commenti, vari fan hanno colto anche elementi secondari molto apprezzati, tra cui Yennefer di Vengerburg e alcuni personaggi a cavallo.

Il set non ufficiale è stato esposto al Brick Days all’inizio di quest’anno, una convention LEGO tenutasi in Nebraska, ottenendo un meritato plauso da parte del pubblico.

Vi ricordiamo che in questo momento è in cantiere anche un remake dell’originale The Witcher, che rispolvererà le origini di Geralt per tutti i videogiocatori.

Ma non solo: parlando di serie Netflix, è sempre meglio sottolineare in ogni caso che The Witcher Stagione 3 esordirà nel corso dell’estate 2023.