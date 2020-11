The Sims 4: Oasi Innevata | Recensione – Calma e neve

Da quando i Sims hanno cominciato la loro nuova vita in The Sims 4, sono letteralmente una valanga i contenuti che Electronic Arts ha lanciato, di anno in anno, per arricchire l’esperienza e soddisfare il palato dei più esigenti amanti della sua celeberrima saga di simulazione di vita.

L’ultima espansione in ordine di tempo è quella rappresentata da Oasi Innevata, che come vi anticipammo nella nostra anteprima dopo le prime ore di giocato è un mix tra il bisogno di rilassarsi e quello di andare a caccia di adrenalina.

Abbiamo bazzicato per il Monte Komorebi per un abbondante numero di ore e siamo pronti a proporvi la disamina completa di quello che il nuovo expansion pack vuole offrirvi, tra novità più intriganti e festival che renderanno più vivace la vita dei vostri Sims.

Vacanza o nuova casa, purché sia qui

Come vi avevamo anticipato nella nostra anteprima, Oasi Innevata vi permette di stabilirvi o di andare in vacanza in una nuova località, di ispirazione invernale e che strizza l’occhio allo stile orientale. Aspettatevi, allora, locali in stile giapponese, nuove pietanze a tema, arredamenti, costumi e personalizzazioni che a loro volta sono adatte tanto alle avventure sulla neve, quando agli amanti dell’Estremo Oriente.

Case orientaleggianti? Case orientaleggianti.

Trascorrendo un po’ di ore in compagnia dell’espansione, la sensazione è che la varietà delle novità proposte nell’editor e nella modalità costruisci sia buona: potrete abbellire la vostra casa e la vostra vita prendendovi cura di una carpa koi o imparare a preparare un buonissimo temaki, o magari scaldarvi con una zuppa di miso, arricchendo il loop del gameplay che è storicamente alla base di The Sims.

Le vostre giornate quotidiane potranno anche impreziosirsi dei tanti festival a tema orientale e invernale che saranno indetti nei quartieri del Monte Komorebi. Niente che vi sconvolga particolarmente, ma si tratta di occasioni suggestive per socializzare con altri Sim e che abbiamo apprezzato.

Il Monte Komorebi è visitabile anche per affittare un appartamento: in questo caso, potrete spendere i vostri Simoleon per decidere quante giornate trascorrere a rilassarvi, da soli o in compagnia di un Sim (anche all’infuori del vostro nucleo familiare) in immobili che sono stati messi a punto direttamente dagli sviluppatori. Si tratta di locali che, anche in questo caso, riflettono pienamente lo stile scelto per l’espansione e che sono accoglienti e ben strutturati.

Adrenalina e zen vanno a braccetto in The Sims 4: Oasi Innevata

Insomma, che ci andiate per viverci e intrattenervi con un festival, o che ci andiate per prendervi una vacanza, cosa vi metterete a fare nel Monte Komorebi? Come ci era stato promesso dal producer, farete in sintesi due cose apparentemente dicotomiche: inseguire l’adrenalina e godervi un relax zen.

Una vita sulla neve

Le vostre vacanze in Oasi Innevata (o la vostra nuova vita, fate voi) vi permetteranno di misurarvi con attività come lo sci, lo snowboard e l’arrampicata. Il vostro Sim in questo caso può sviluppare delle abilità specifiche per padroneggiare le diverse discipline – e sappiate che gli autori hanno anche previsto dei cambiamenti di umore a esse correlati.

La temperatura dell'ambiente influenza l'umore del vostro Sim

Se, ad esempio, doveste cadere con le terga sulla neve in modo rovinoso nel tentativo di sciare verso valle, infatti, l’umore del vostro Sim calerebbe sia per la figura non indimenticabile che per le contusioni causate dalla ruzzolata. Vale lo stesso anche per le temperature: dal momento che sono stati integrati nuovi abbigliamenti ideali per i climi molto rigidi, provare a far scorrazzare il vostro Sim sulla vetta del Komorebi in infradito e canottiera attiverebbe automaticamente il rischio di congelamento, con il risultato che potreste morire in breve se non doveste prendere subito provvedimenti per ovviare al problema.

Di loro, le attività consentite dalla villeggiatura in Oasi Innevata aggiungono un’apprezzabile variazione sul tema per gli amanti di The Sims 4, ancora meglio se unite questa espansione alle altre precedenti che offrono ulteriori itinerari di villeggiatura con cui sbizzarrirsi.

Le macchinette vi consentiranno di comprare diversi prodotti, ma attenti a non farvele cascare addosso

Da notare anche il ritorno delle macchinette automatiche, su cui EA ha puntato forte (e che possono ammazzarvi: non dite che non vi avevamo avvisato) e che vi consentono di spendere Simoleon tanto per bibite che vi tengano caldi, quanto per intrugli di vario genere, per sci personalizzati o per una tavola da snowboard che vi faccia fare un figurone.

Anche in questo caso non parliamo di una rivoluzione, ma l’espansione si lascia giocare piacevolmente nelle sue attività invernali, negli incastri che guardano alle culture orientali – uno su tutti, i Sim che camminano scalzi dentro casa per non rovinare il tatami – e negli eventi speciali a tema, che purtroppo si ripetono però abbastanza presto.

The Sims 4 e gli stili di vita

Una delle novità di The Sims 4 introdotte in occasione di Oasi Innevata è quella degli stili di vita di cui vi avevamo accennato in sede di anteprima. Con l’espansione, infatti, il gioco imparerà dagli atteggiamenti del vostro Sim, facendogli sviluppare in automatico fino a tre stili di vita su sedici totali che sono previsti e disponibili.

Si tratta di specificità legate al modo in cui vivrete le vostre giornate: nel nostro caso, ad esempio, il nostro Sim ha condotto una vita con un partner costante, ma con cui non ha preso impegni sentimentali ufficiali. Osservando il reiterarsi di questo comportamento, il gioco ci ha fatto sviluppare lo stile di vita Single convinta: il Sim ha così un boost dell’umore e della produttività quando si sveglia la mattina in un letto matrimoniale in cui è sola, ed avrebbe di contro un calo se dovesse prendere l’impegno di una relazione sentimentale.

A seconda di come giocherete, attiverete in automatico fino a tre stili di vita

Funziona lo stesso con gli altri due stili di vita che potete sbloccare: nel nostro caso, ad esempio, la vita sedentaria della nostra controparte ha portato a sviluppare il profilo Amante di interni – motivo per cui il suo umore migliorava quando stava al chiuso; e, ancora, abbiamo sviluppato lo stile di vita Unitario, per cui il Sim si sente a suo agio ad avere pochi amici, ma per lungo tempo e con conoscenze profonde, anziché tantissimi amici che si susseguono con il tempo.

Gli stili di vita possono però mutare: se un Sim sedentario partisse per una vacanza sulle piste montane del Monte Komorebi, ad esempio, potrebbe in breve perdere lo stile di vita, che sarebbe sostituito da un altro, a seconda anche in questo caso di come condurrete il gameplay.

Dobbiamo dire che gli stili di vita sono con distacco l’aggiunta più interessante che abbiamo visto in Oasi Innevata, perché hanno un impatto effettivo sull’umore del vostro Sim e sono in grado di farvi pennellare in modo molto più deciso le differenze di personalità tra un individuo e l’altro, anche all’interno degli stessi nuclei familiari. Il modo dinamico in cui è possibile guadagnarli e, in caso di evoluzione del Sim, vederli cambiare in automatico è soddisfacente e siamo curiosi di vedere se e come la meccanica sarà ulteriormente approfondita in futuro, magari con ulteriori stili sbloccabili.

Potete anche perdere uno stile di vita, se doveste cambiare abitudini

Ora come ora, come accennato, il totale è di sedici, ma le categorie sono fondamentalmente otto, rappresentate da due estremi opposti: per fare un esempio, allo stile Amante di interni corrisponde il contrario Amante di ambienti esterni – ed è così anche per i rimanenti quattordici stili possibili.

La vittoria dei sentimenti?

L’altra meccanica chiave introdotta da Oasi Innevata è quella dei sentimenti, che permettono ai vostri Sim di sviluppare dei veri e propri trascorsi con gli altri. Nella barra superiore che mostra lo stato della vostra relazione con un altro individuo, infatti, verrà ora mostrato anche il sentimento che il vostro personaggio prova per l’altro: questa sarà influenzato dai ricordi condivisi tra le due persone, che siano essi positivi o meno.

L’idea degli sviluppatori era così quella di andare a modificare l’umore e i possibili stati (entusiasta, ispirato, flirtante e così via) a seconda dei ricordi che incontrare un determinato Sim poteva ispirare al vostro alter-ego. La meccanica di per sé funziona: nel nostro caso, ad esempio, abbiamo iniziato una relazione con un altro abitante del nostro quartiere e, visto il feeling tra i due, il nostro Sim nutriva per l’altro un sentimento positivo. Tuttavia, va anche detto che dopo qualche ora, per nessun motivo apparente e dopo perfino una vacanza insieme al Monte Komorebi, secondo il gioco la nostra protagonista non provava più nessun sentimento per il compagno, come se i due non avessero alcun tipo di trascorso — nonostante niente di clamoroso fosse successo e anzi abbiamo continuato a frequentarci normalmente.

È probabile che ci siano ancora delle migliorie da apportare al sistema e che si sia trattato di un bug, che prevede normalmente anche sentimenti negativi: in caso di tradimenti o liti, insomma, il sentimento non dovrebbe tornare “neutro” come se i due non si conoscessero, ma potrebbe diventare sgradevole e andare così a influenzare in modo peggiorativo il nostro Sim.

Sulla carta, insomma, il sistema dei sentimenti può aggiungere un nuovo livello di profondità e può funzionare. All’atto pratico della nostra recensione, però, abbiamo osservato dei momenti in cui perdeva di efficacia e in qualche modo si “resettava”, quindi rimane da capire se diventerà più costante e più affidabile, per assicurare che – come da potenziale – ogni interazione possa portare con sé un peso per i futuri rapporti tra i Sim che coinvolge.