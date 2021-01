The Medium uscirà anche su PS5? La risposta degli sviluppatori

The Medium è senza ombra di dubbio una delle uscite che più importanti del mese. In attesa di scoprire i dettagli sul promettente titolo horror (che, a quanto pare, erediterà parte dell’immaginario della storica saga di Silent Hill), gli sviluppatori di Bloober Team hanno parlato dell’eventualità di vedere il gioco anche su console PS5.

Annunciato solo per Xbox Series X | S e PC, il gioco è di fatto la prima esclusiva console degna di nota del 2021 per quanto riguarda la softeca Microsoft (nonostante a conti fatti sia stato sviluppato e pubblicato da un team di terze parti).

Ora, via VG247, il producer Jacek Zięba ha risposto alla domanda circa un’eventuale versione multipiattaforma (inclusa quindi la possibilità di vederlo in chiave next-gen per piattaforma Sony).

La risposta di Zięba, apparentemente perentoria, non si è fatta attendere:

Per ora ci stiamo concentrando solo su Xbox e PC.

Va detto in ogni caso che una risposta simile venne data anche ai microfoni di Push Square dopo l’E3 2019, circa l’arrivo di Blair Witch su PlayStation 4 (cosa di fatto avvenuta solo quattro mesi più tardi).

Quindi, The Medium arriverà anche su PS5? Non possiamo dirlo con certezza, ma non saremmo sorpresi se la notizia venisse confermata, magari tra una manciata di mesi. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più sull’argomento.

In attesa della recensione targata SpazioGames, nella nostra anteprima pubblicata alcune settimane fa vi abbiamo reso noto che «sono da verificare tutte le nuove implementazioni che l’uso della terza persona porterà in dote, assieme a come la gestione di un progetto di più ampio respiro verrà portata a compimento.»

Bloober Team ha fissato l’uscita del suo nuovo survival horror per il 28 gennaio 2021 su Xbox Series X|S e PC. Al momento una versione PS5 non è ufficialmente nei piani della compagnia.