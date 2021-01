The Medium, un lungo video di 14 minuti ci mostra l’erede di Silent Hill

L’horror The Medium avrebbe dovuto essere lanciato lo scorso 10 dicembre 2020 su Xbox Series X|S e PC, per poi essere rinviato di alcune settimane a causa di vari rallentamenti (dovuti in primis all’emergenza sanitaria mondiale).

Sviluppato da Bloober Team – autori di Layers of Fear, Observer e Blair Witch – il titolo ci metterà alle prese con un mistero tutto da svelare, in cui saremo chiamati a esplorare sia il mondo reale che quello degli spiriti, utilizzando anche varie abilità psichiche che giocheranno a nostro vantaggio.

Ora, il team di developer ha alzato nuovamente il sipario sul gioco, mostrandoci un lungo video di ben 14 minuti, visionabile nel player sottostante:

Da quello che è possibile vedere nel nuovo filmato, il gameplay sembra ricalcare le meccaniche classiche dei survival horror del passato, con in più una buona dose di novità tutte da provare.

Proponendosi come un horror di matrice psicologica in grado di ricalcare in toto le atmosfere della serie di Silent Hill, The Medium è stato anche al centro della nostra anteprima pubblicata sulle pagine di SpazioGames alcune settimane fa, nella quale vi abbiamo spiegato che «sono da verificare però tutte le nuove implementazioni che l’uso della terza persona porterà in dote, assieme a come la gestione di un progetto di più ampio respiro verrà portata a compimento.»

Come spiegato in un messaggio alla community rilasciato lo scorso mese di novembre, Bloober Team ha spostato il rilascio del suo survival horror al 28 gennaio 2021 su Xbox Series X|S e piattaforma PC (al momento una versione PS5 non è stata confermata). Tra le varie cose, il gioco si fregerà tra l’altro della collaborazione di Akira Yamaoka, storico compositore della serie horror targata Konami.