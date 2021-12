The Matrix Awakens “sfida” Cyberpunk 2077 su un dettaglio (e vince)

Nel corso dei The Game Awards 2021, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono apparsi verso la fine dello show per presentare al mondo una demo chiamata The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

La demo è risultata disponibile subito dopo l’annuncio avvenuto durante lo show, ed è scaricabile sia su PS5 che su Xbox Series X|S.

Nei giorni precedenti all’evento era stato svelato con un teaser il misterioso progetto realizzato con il nuovo motore grafico, vero spartiacque della next-gen e in grado di lasciare davvero sbalorditi.

Sulle nostre pagine vi abbiamo anche spiegato di cosa si tratta, nel dettaglio, e di come questa “demo” potrebbe essere di fatto il primo assaggio di vera nuova generazione.

Ora, come riportato anche da The Gamer, su Reddit gli utenti hanno discusso di come in The Matrix Awakens sia possibile creare veri e propri ingorghi di auto in grado di fare impallidire molti altri giochi open world, i quali non presentano così tante auto a schermo, né si comportano in modo così realistico.

Alcuni utenti hanno di conseguenza preso di mira Cyberpunk 2077, visto che stando alle loro parole «questa tech demo mostra davvero ciò che il gioco CDPR avrebbe potuto essere», viste anche le difficoltà a far girare così tante auto a schermo, senza glitch o problemi di sorta.

Vero anche però che Matrix in Unreal Engine 5 è certamente impressionante, ma è importante notare si tratta di una nuova tecnologia che gira effettivamente su console next-gen, mentre Cyberpunk 2077 è stato sviluppato con in mente hardware ormai “obsoleto”.

In attesa che gli aggiornamenti next-gen dell’RPG di CDPR arrivino il prima possibile, ossia nel 2022, ai giocatori non resta che ingannare l’attesa magari proprio con la tech demo del nuovo Matrix.

Senza contare che Cyberpunk 2077 sembra essere pesantemente rivalutato stando alle recensioni apparse su Steam nelle ultime settimane.

Proprio parlando dell’ultima opera di CD Projekt, la nostra Stefania ci ha raccontato della sua percezione del gioco a un anno esatto dall’uscita negli store virtuali e non.