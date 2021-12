Matrix next-gen esiste e si mostra nel primo teaser (in UE5)

Il primo gennaio del prossimo anno il franchise di The Matrix, la celebre saga cinematografica delle sorelle Wachowski, tornerà in auge grazie al prossimo Matrix Resurrections.

La trilogia com protagonista Keanu Reeves è entrato più volte anche nel mondo dei videogiochi, con risultati spesso altalenanti.

Su queste pagine vi abbiamo spiegato come proprio un videogame in particolare sarebbe “agganciato” al film previsto tra poche settimane nelle sale.

Del resto, pochi giorni fa è emerso un rumor che voleva un certo The Matrix Awakens in dirittura d’arrivo nella next-gen e a quanto pare l’indiscrezione era assolutamente corretta.

Ora, come potete ammirare poco sotto, è stato rilasciato il primo teaser trailer di The Matrix Awakens, quella che è definita come “un’esperienza in Unreal Engine 5“.

Questo misterioso progetto vedrà la luce su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S, e verrà mostrato nella sua interezza in occasione dei prossimi e imminenti The Game Awards, previsti nella notte tra il 9 e il 10 dicembre.

Poco sotto, il filmato in questione che mostra anche il volto di Neo, alias Keanu Reeves, riprodotto nello splendore dell’UE5:

Ricordiamo in ogni caso che il legame tra Matrix e il mondo dei videogiochi è consolidato da molti anni, visto che i due “universi” si sono parlati molto dal punto di vista sia estetico che puramente concettuale.

