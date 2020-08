The Legend Of Zelda, Nintendo registra nuovi marchi

Sicuramente The Legend of Zelda è una delle saghe più famose, nonché amate, di Nintendo ed il successo riscosso da The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild ne è un esempio lampante. In attesa di saperne di più sul seguito, di cui si sono perse le tracce dopo il primo teaser trailer, sembra che l’azienda di Kyoto non sia stata certo senza far nulla e recentemente ha registrato un nuovo marchio relativo a varie tipologie di oggetti.

Questo, unito alla recente registrazione di un nuovo marchio inerente a Ocarina Of Time, porta a pensare che la grande N sia intenzionata a celebrare il 35° anniversario della serie. L’utente NaZ di Twitter ha inoltre effettuato un’interessante comparativa tra i marchi di The Legend Of Zelda e Mario registrati quest’anno, dato che anche il baffuto idraulico italiano festeggia il suo 35° anniversario e da diverso tempo stanno circolando speculazioni relative ad una eventuale compilation e gadget a tema (abbiamo visto recentemente anche lo spettacolare set Lego).

Out of nowhere, The Legend of Zelda JUST registered a NEW trademark this July, and it covers a LOT of classes. This is 99% for next year's Zelda 35 anniversary. Mario got a trademark JUST like this one last year, most likely for Mario's 2020 anniversary. Green: zelda

Red: mario pic.twitter.com/BE0Vff4FM8 — NaZ (@NaZyrus07) August 11, 2020

Ovviamente, per il momento non ci resta altro che restare in attesa di ulteriori annunci ufficiali da parte della grande N.