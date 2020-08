The Legend of Zelda: Skyward Sword su Switch compare online

Nintendo Switch è un terreno fertile per la saga The Legend of Zelda: la console di casa Nintendo, che ha avuto ottimi riscontri dal mercato e se tenesse il passo potrebbe davvero superare anche i numeri di Nintendo Wii, è stata invece quella del day-one con Breath of the Wild, uno dei capolavori dello storico franchise della grande N. Ha anche ospitato la nuova giovinezza di Link’s Awakening e, secondo le indiscrezioni, potrebbe presto fare altrettanto con un ritorno di The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Sebbene Nintendo non si sia pronunciata in merito, infatti, il rivenditore Amazon nella sua divisione britannica ha misteriosamente aggiunto in catalogo il gioco per Nintendo Switch, salvo poi farlo sparire dopo aver notato l’errore. Il prodotto veniva presentato con una data di lancio decisamente placeholder (si parlava di 1 gennaio 2030), senza ulteriori dettagli – quindi non è da escludere che possa essersi trattato di un errore, almeno fino a quando non si esprimerà Nintendo.

Uscito nel 2011, Skyward Sword fece il suo esordio su Nintendo Wii e ne sfruttava pienamente i peculiari controller Wii Mote, avvalendosi dei sensori di movimento e del Nunchuck. Vedremo, in caso venisse confermato l’arrivo anche su Switch, in che modo tutte le sue meccaniche saranno riadattate sui Joy-Con della più recente console.

Nel 2018, interpellata in merito al possibile ritorno di Skyward Sword su Switch dai colleghi britannici di Eurogamer.net, Nintendo commentò che «al momento non ci sono piani per un lancio su Nintendo Switch.» Possibile, però, che in questi due anni sia cambiato qualcosa: vi terremo informati in caso di novità ufficiali in merito.