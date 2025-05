The Last of Us Stagione 2 a quanto pare ha un buco di trama

L’ultimo episodio della serie TV The Last of Us, intitolato “The Price”, è stato uno dei più intensi della stagione, soprattutto per i momenti toccanti tra Joel, Ellie e il nuovo personaggio Eugene.

Tuttavia, un piccolo dettaglio visivo sta facendo discutere online: un innocuo poster di Matrix, affisso nella stanza di Ellie, potrebbe aver creato un buco di trama bello grosso.

Nel mondo della serie, l’epidemia da Cordyceps è scoppiata nel 2003, dieci anni prima rispetto alla timeline del videogioco originale. Questo significa che la cultura pop si è fermata bruscamente proprio all’inizio del nuovo millennio, e qualunque riferimento successivo dovrebbe teoricamente non esistere o essere molto raro.

Tuttavia, Ellie — che è nata dopo lo scoppio della pandemia — mostra grande interesse per la cultura nerd: fumetti, musica e, in questo caso, cinema d’azione.

Durante l’episodio si nota nella sua stanza un poster di Matrix, film che Joel sembra averle fatto conoscere e amare.

Fin qui tutto bene, se non fosse che Joe Pantoliano — l’attore che interpreta Eugene nello show — ha recitato proprio in Matrix nel ruolo di Cypher.

Nonostante l’aspetto molto diverso (goatee e occhiali da sole), è abbastanza riconoscibile. Questo vuol dire che Ellie, teoricamente, dovrebbe rendersi conto che l’uomo che sta cercando di salvare… è lo stesso che ha “tradito Morpheus” nel suo film preferito (la quadrilogia la trovate su Amazon).

Craig Mazin, co-creatore della serie, ha ammesso nel podcast ufficiale che il poster doveva essere rimosso in fase di montaggio, proprio per evitare questo tipo di confusione.

Ma a quanto pare qualcosa è andato storto, e il dettaglio è rimasto. Il risultato è un curioso corto circuito narrativo, dove realtà e finzione si sovrappongono in modo un po’ troppo evidente.

Questo tipo di errore non rovina certo l’impatto emotivo dell’episodio — Eugene è uno dei personaggi più umani introdotti finora, e la sua scena con Joel è tra le migliori della stagione — ma è un ottimo esempio di come i piccoli dettagli contino tantissimo quando si gioca con riferimenti alla cultura reale.

