La seconda stagione di The Last of Us ha riportato sul piccolo schermo alcuni dei momenti più drammatici del secondo capitolo videoludico, ma una scena in particolare, tra le più oscure e strazianti, è stata tagliata dal finale.

Attenzone: seguono spoiler sulla serie e sul gioco (che trovate su Amazon). Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Durante l’episodio 7, Ellie si introduce nell'acquario abbandonato in cerca di Abby e finisce per uccidere due amici di quest’ultima, tra cui Mel – incinta – scatenando in lei un forte shock.

Ma chi ha giocato a The Last of Us Part II ricorderà un'altra vittima: Alice, la cagnolina che accompagna Abby in diverse fasi del gioco.

Nella serie, Alice non compare affatto. Craig Mazin, co-creatore dello show, ha spiegato perché la scena della sua morte è stata eliminata:

«Hai diritto a un solo episodio dove si uccide un cane nella vita,» ha detto in conferenza stampa, facendo riferimento anche alla sua esperienza con Chernobyl, dove cani venivano soppressi dopo il disastro nucleare.

Ma al di là dell’ironia, c'è una ragione più profonda dietro la decisione: «In live action, la violenza è molto più grafica. Non c'è l'intermediazione dell’animazione: sono persone vere. E questo rende tutto molto più disturbante.»

Anche Neil Druckmann di Naughty Dog ha aggiunto che, per inserire nuove scene, a volte bisogna fare delle scelte dolorose: «In origine avevamo una sequenza in cui Ellie finisce sull'isola dei Serafiti e rischia il linciaggio. Era già stata tagliata dal gioco per ragioni produttive, ma qui abbiamo dovuto bilanciare tre momenti brutali uno dopo l'altro: l’impiccagione mancata, Alice e Mel. Era troppo.»

La scelta di tagliare la scena della morte di Alice è comprensibile, anche se dolorosa per chi conosce il gioco. Nel medium videoludico, la distanza emotiva creata dal controller consente al giocatore di affrontare certe crudeltà con maggiore distacco.

In una serie TV, però, la sofferenza è immediata, reale. Uccidere un cane, per molti spettatori, è un punto di rottura. E in un episodio già carico di tensione e tragedia, quella scena sarebbe forse risultata eccessiva anche per i fan più devoti. Avete letto in ogni caso che una sequenza del finale è stata resa invece ancora più cruda?