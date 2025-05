The Last of Us Stagione 2 Episodio 5 fa "risorgere" QUEL personaggio

Attenzione: l'articolo contiene spoiler sulla seconda stagione di The Last of Us, proseguite a vostro rischio.

La seconda stagione dello show ispirato al big Naughty Dog (che trovate su Amazon) continua a colpire dritto al cuore, e l’ultima puntata non ha fatto eccezione.

Dopo l’ormai tristemente nota uscita di scena di Joel nel secondo episodio, i fan avevano cominciato a temere che l’amato personaggio di Pedro Pascal fosse sparito per sempre dalla serie.

Ma HBO ha saputo giocare magistralmente con le emozioni del pubblico, regalando un cameo finale tanto inatteso quanto toccante.

Nell’episodio, Ellie e Dina affrontano nuove tensioni tra WLF e Serafiti, fino ad arrivare a un violento confronto tra Ellie e Nora nel famigerato ospedale infestato dagli infetti.

Dopo una scena carica di tensione emotiva e fisica, la serie sembra chiudersi con un taglio netto… ma ecco il colpo di scena: Ellie si risveglia in una camera di Jackson, e ad attenderla c’è proprio Joel, con il suo classico “Ehi, ragazzina”.

Non è un ritorno alla vita, ma uno dei flashback più attesi da chi ha giocato The Last of Us Part II.

E i fan, sia vecchi che nuovi, non hanno trattenuto l’emozione. Sui social è esplosa una valanga di reazioni entusiaste, con messaggi che vanno dal “CINEMA.” al “Pedro Pascal di nuovo nei panni di Joel… tutti in piedi ad applaudire”.

Ora mancano solo due episodi alla fine della stagione, e tutto lascia pensare che il prossimo possa scavare ancora più a fondo nella complessa relazione tra Ellie e Joel.

Il ritorno di Joel, anche solo per pochi secondi, è stato come una carezza dolorosa: dolce per il cuore, ma carica di presagi. HBO sta adattando il gioco con rispetto e coraggio, e questo cameo ne è la prova.

Ma prepariamoci, perché se la serie segue davvero la traiettoria di Part II, ci aspetta un finale capace di spezzarci. Del resto, ve l'ho raccontato anche nella mia recensione della seconda stagione.