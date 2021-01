The Last of Us serie TV: arriva l’annuncio ufficiale (e il trailer)?

La serie TV dedicata a The Last of Us è sicuramente tra le più attese tra gli amanti delle emozionanti avventure di Joel ed Ellie, vissute su PS3 e PS4 coi primi due capitoli del franchise prodotto da Naughty Dog.

Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, il producer Craig Mazin (Chernobyl) ha incuriosito i fan su Twitter lanciando un conto alla rovescia, il quale potrebbe preannunciare novità proprio sullo show di The Last of Us. Si tratta infatti di una gif animata di Scary Movie, che annuncia un countdown di soli sette giorni.

Ciò potrebbe significare che, allo scadere della settimana, venga finalmente alzato il sipario sul progetto televisivo più atteso dai fan PlayStation, con la possibilità che venga mostrato finalmente un primo teaser trailer dello show (o, magari, anche solo i nomi dei due attori protagonisti).

Ciò che sappiamo finora è che la serie di The Last of Us sarà ambientata 20 anni dopo la fine della civiltà moderna, raccontandoci la storia di Joel – sopravvissuto all’apocalisse – che deciderà ben presto di aiutare una ragazza di soli 14 anni di nome Ellie da una pericolosa zona di quarantena.

Sviluppato da Mazin in collaborazione con il creatore del gioco originale, Neil Druckmann, lo show vedrà la partecipazione anche della produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones), nata come co-produzione con Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog. Johan Renck (Chernobyl) dirigerà il pilot.

La serie di The Last of Us targata HBO non dispone al momento di una data di uscita, né è noto il numero di episodi di cui sarà composta.