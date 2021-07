The Last of Us, scoperto un emozionante easter egg nel finale

The Last of Us ha già vissuto due vite in altrettante versioni, l’originale su PS3 (lanciata nel 2013) e una seconda, sotto forma di Remastered, giunta su PS4 nel 2014.

L’avventura di Ellie e Joel ha conquistato molti appassionati, che hanno finalmente avuto l’occasione di mettere le mani sul sequel (uscito poco più di un anno fa).

Segreti e dettagli nascosti del primo capitolo continuano a essere scoperti anche dopo tutto questo tempo dall’esordio. L’ultimo di questi riguarda un modo per sconfiggere i clicker senza utilizzare munizioni.

Che il primo capitolo della serie abbia fatto scuola a suo modo non è un mistero, e qualcuno ha fatto notare che due caratteristiche fondamentali dell’episodio originale sono assenti nel sequel.

L’atmosfera del franchise non è certo delle più rosee, ed è logico che sia così. Uno degli elementi fondamentali nel primo capitolo è il rapporto tra Joel ed Ellie, al centro di un’apocalisse zombie che sembra non lasciare scampo.

Adesso, è stato scovato un nuovo easter egg nel finale del gioco, uno dei momenti più toccanti e carichi di pathos dell’intera esperienza (via GameRant).

Se non avete ancora terminato The Last of Us vi sconsigliamo di proseguire per evitare spoiler.

Come molti di voi ricorderanno, nelle parte conclusiva di The Last of Us, Joel conduce Ellie fuori dal laboratorio delle Luci, per evitare che si proceda con la dissezione del suo cervello nella speranza di sintetizzare un vaccino.

Un fan ha scoperto un dettaglio che “incoraggia” il protagonista durante la sua fuga con una Ellie priva di sensi, localizzato proprio in un dei corridoi della struttura.

Si tratta di una tavola optometrica, simile a quelle che avrete certamente visto durante una visita oculistica.

Le lettere sono posizionate in modo da comporre una vera e propria frase, e leggendole nel giusto ordine si otterrà ciò che segue:

«Corri. Ci sei quasi. Non mollare».

Il fatto che il videogiocatore sia incappato nell’insegna proprio nel momento in cui stava scortando Ellie fuori dal laboratorio gli ha fornito la proverbiale marcia in più per il completamento della missione.

Già impressionato dalla scelta di Joel (che preferirà salvare la vita alla ragazza piuttosto che cercare una cura) l’utente è stato ulteriormente colpito ed emozionato da questo dettaglio.

Se siete dei fan della prima ora, sarete felici di sapere che il capitolo originale avrebbe “rischiato” di vincere un premio Oscar.

La carica emotiva del finale è una delle colonne portanti di The Last of Us, ma sembra che il titolo di Naughty Dog avrebbe potuto avere un epilogo diverso.

Intanto, i lavori sulla serie TV dedicata al gioco proseguono, e HBO ha recentemente confermato il numero e la durata delle puntate.