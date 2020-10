The Last of Us Remastered si prepara a PS5? Patch per tempi di caricamento rapidissimi

Un nuovo update ha reso i tempi di caricamento di The Last of Us Remastered per PlayStation 4 rapidissimi, suggerendo che non si tratti di altro che dell’ennesima patch preparatoria in vista di PS5.

L’archivio delle patch PS4 Orbis ha aggiornato le voci del gioco completo e del DLC Left Behind, conferma inequivocabile che l’aggiornamento c’è stato davvero.

L’update precedente risaliva a più di un anno fa, mentre il nuovo pesa circa 500MB e, da cronologia degli aggiornamenti della console, propone soltanto «bug fix vari».

Lo streamer Anthony Calabrese ha suggerito che la patch 1.11 sarebbe stata implementata per velocizzare notevolmente i tempi di caricamento del gioco.

Patch 1.11 of TLOU made it so loading screens are basically non-existent on PS4. This is for both ssd and hdd. Sections load in asap and I can save almost 18 seconds in the David fight. Everyone go and check. Was this the patch's intention? @Naughty_Dog @BadData_ @arnemeyer — Anthony Calabrese (@AnthonyCaliber) October 24, 2020

Secondo Calabrese, che ha portato una diretta piuttosto chiara come prova, i tempi di caricamento sarebbero praticamente inesistenti adesso.

Entrare in partita da un salvataggio richiede un tempo catalogabile negli istanti più che nei secondi, sia su SSD che su HDD, e in particolare la boss fight con David si avvia con un risparmio di quasi 18 secondi.

È plausibile che Naughty Dog abbia messo in pratica gli ultimi ritrovati tecnologici sviluppati negli anni passati su PS4 in questa patch, ma di certo il tempismo, quando siamo alle soglie di una nuova generazione che punterà tutto sui tempi di caricamento, è sospetto.

Se questo risultato è stato possibile su una PlayStation 4, c’è evidentemente da essere fiduciosi per un miglioramento ancora più netto su PS5.

The Last of Us Remastered è solo l’ultimo di una lista di giochi PS4 che si sono aggiornati in preparazione della next-gen.

Il modder Lance McDonald ha testimoniato, in un tweet poi rimosso, che God of War e Final Fantasy VII Remake hanno ricevuto update che hanno lasciato tracce di codice PlayStation 5 al loro interno.

Altri aggiornamenti misteriosi sono stati lanciati per titoli della console current-gen, tutti con changelog simili a quello di The Last of Us Remastered e dunque molto vaghi.