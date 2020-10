God of War e Final Fantasy VII Remake sono stati aggiornati per PS5

Il noto modder Lance McDonald ha rovistato tra i file di alcuni giochi per PS4 e confermato che sono stati aggiornati per PS5.

Avevamo già riportato di misteriosi update di alcuni giochi PlayStation 4, arrivati senza changelog dettagliati nelle scorse settimane, suggerendo che avrebbe potuto trattarsi di update proprio rivolti alla nuova console di Sony.

Ok I can confirm that God of War 3 Remastered, God of War (2018) and Final Fantasy 7 Remake have now been updated with some amount of added PS5 support. However, there's no way to know what amount of "support" this actually is until we get hands-on.

— Lance McDonald (@manfightdragon) October 23, 2020