Aggiornamenti misteriosi per i giochi PS4: c’entra PlayStation 5?

Svariati giochi provenienti da studi first-party PlayStation si stanno aggiornando in circostanze misteriose su PS4, come riferiscono utenti sul forum ResetEra.

I giochi in questione, tra cui figura God of War, riportano semplice “bug fixing” nelle liste dei cambiamenti apportati delle ultime patch, senza scendere nei particolari come si è invece soliti fare.

Alcuni dei titoli coinvolti da questi aggiornamenti includono:

PlayStation VR Worlds

Astro Bot: Rescue Mission VR

Everybody’s Golf VR

Marvel’s Spider-Man

God of War

God of War III: Remastered

La suggestione lanciata dagli utenti è che questi update siano stati in realtà realizzati per rendere i giochi compatibili con il sistema operativo e le funzionalità dell’UI di PS5.

Naturalmente, per il momento, non abbiamo conferme in tal senso: Sony si è pronunciata sì sulla lista dei giochi con cui PlayStation 5 sarà retrocompatibile, ma non ha approfondito sul loro comportamento con le peculiarità dell’interfaccia.

L’interfaccia della console è stata presentata ieri ma, del resto, ha esibito le sue caratteristiche soltanto con titoli di prossima generazione.

Quanto a quelli dell’attuale, sappiamo che una speciale modalità Game Boost permetterà di avere prestazioni migliori, ma per ora è stato confermato solo un gioco.