The Last of Us, presto grandi novità? C’è una data, ed è vicinissima

The Last of Us Part I, il remake per console PlayStation 5 (e atteso anche su PC nei prossmi mesi) del grande classico, è disponibile da alcune settimane.

La storia di Ellie e Joel (che potete trovare anche su Amazon a prezzo scontato) ha sicuramente destato l’attenzione dei fan, felici di giocare – o rigiocare – uno dei titoli più importanti di sempre.

Di recente potrebbero essere trapelati altri dettagli sulla modalità multiplayer di The Last of Us Part II, inclusa l’ambientazione principale.

Via Twitter, è ora il director Neil Druckmann a incuriosire i fan, circa un annuncio molto importante che potrebbe tenersi tra appena una manciata di ore.

Druckmann, con un tweet apparso sul suo profilo personale, ha deciso di pubblicare un messaggio nel quale ricorda a tutti i suoi follower che manca solo un giorno al The Last of Us Day.

Per quei pochi che non lo sapessero, si tratta del giorno nel quale si celebra la serie nella sua interezza, occasione per fare annunci su giochi, serie o altro.

Nel tweet, visionabile poco sotto, Druckmann prende scherzosamente in giro i fan che stanno provando ad immaginare quali saranno gli annunci che verranno fatti in occasione della ricorrenza.

It’s two days until #tlouday. What will it be this year? pic.twitter.com/k7WFyfFHD5 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 24, 2022

In molti sono infatti convinti per durante il TLOU Day possa finalmente palesarsi il multiplayer di The Last of Us Part II, mai mostrato veramente ad eccezione di una semplice concept art.

Il cosiddetto The Last of Us Factions di Naughty Dog sarà a quanto pare caratterizzato da una città densa e ricca di dettagli, secondo le ultime indiscrezioni. Vi terremo aggiornati.

Nella nostra recensione di TLOU Part I vi abbiano del resto spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»