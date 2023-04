The Last of Us PC, le patch non funzionano e i fan se le creano da soli

The Last of Us Part I ha esordito su PC ma non l’ha fatto decisamente nel migliore dei modi, perché le patch applicate finora hanno risolto solo una parte dei problemi.

Il debutto dell’esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) su PC era molto atteso sia dai fan del videogioco originale che della serie TV, ma la resa finale si è dimostrata decisamente inferiore alle aspettative, spingendo perfino Steam a prendere una decisione drastica in tutela degli utenti rimborsandoli tutti.



Il porting è infatti stato bocciato anche dagli esperti che, senza mezzi termini, definiscono la produzione praticamente una beta.

Tanto che, a seguito di questa situazione, Naughty Dog ha deciso di lasciare perdere la compatibilità con Steam Deck che, al momento, non supporta più il gioco.

Questo è il momento in cui i fan, di solito, si fanno vedere e non sono mancate infatti le prime soluzioni artigianali.

Come riporta The Gamer, infatti, sono stati gli stessi giocatori a cominciare a creare delle mod per porre rimedio al disastro di The Last of Us Part I su PC.

Perché nel momento in cui “Steam Deck Joel”, ovvero la rappresentazione orripilante di Joel come appare nel gioco su Steam Deck, diventa un meme è il momento di fare qualcosa.

Per questo motivo Nexus Mods, lo storico portale dedicato alle mod, si è riempito di software che aggiustano il gioco.

Una di queste è la Vulkan Mod che, forzando l’utilizzo delle omonime librerie, permette di abbassare il numero di arresti anomali, bug, e sbalzi di prestazioni all’interno del gioco. Ne trovate un’altra anche a questo indirizzo, sempre dedicata alle performance, che risolve una buona parte dei problemi ma non tutti ovviamente.

Sono infatti delle soluzioni temporanee, letteralmente delle “pezze”, che però riescono a rendere The Last of Us Part I almeno un minimo migliore. In attesa che Naughty Dog pubblichi le proprie patch, che comunque non sono tardate ad arrivare finora, anche molto di recente.

Perché purtroppo, al momento, The Last of Us Part I è un gioco decisamente rotto su PC, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.