The Last of Us Part I non è più supportato su Steam Deck: «Non è una priorità»

Sembra proprio che Valve stia seguendo con particolare attenzione gli sviluppi legati al porting PC di The Last of Us Part I, lanciato come ormai noto con numerosi problemi di ottimizzazione, in particolar modo per chi dispone di dispositivi meno potenti.

Un problema che è stato naturalmente sottolineato anche da chi avrebbe voluto giocarci in portabilità con Steam Deck: l’esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) presenta purtroppo difetti davvero difficili da ignorare, al punto da spingere la casa di Steam a prendere la situazione seriamente.

Dopo aver dunque deciso di rimborsare anche gli utenti che ci avevano giocato per più di due ore, sembra infatti che Valve abbia preso una nuova scelta simbolica molto importante: come riportato da GamesRadar+, adesso The Last of Us Part I viene segnalato come “Non supportato” su Steam Deck, a differenza di quanto accaduto al lancio.

Una scelta che diventa molto facile da comprendere, se si considera che la maggior parte degli screenshot “meme” del titolo proveniva proprio dalla versione Steam Deck, dimostrando che effettivamente la piattaforma ibrida non è ancora in grado di farlo girare nel migliore dei modi.

Naughty Dog ha risposto ufficialmente sottolineando di non ritenere la compatibilità sulla piattaforma ibrida «una priorità»: in questo momento, gli sviluppatori si stanno infatti concentrando sul rilascio di nuove patch e fix per rendere il tutto giocabile sulla maggior parte dei PC.

Soltanto dopo aver completato questa procedura verrà inviato nuovamente il titolo a Valve per una verifica ufficiale su Steam Deck: fino ad allora, The Last of Us Part I su PC resterà non supportato sulla piattaforma ibrida.

Si tratta insomma di una doccia fredda per chi sperava di rivivere le prime avventure di Ellie e Joel in piena comodità: non ci resta che rinnovare il nostro consiglio di attendere il rilascio di tutte le patch prima di procedere eventualmente all’acquisto dell’edizione PC. Soprattutto se intendevate giocarla su Steam Deck.

Nel frattempo, proprio poche ore fa Naughty Dog ha rilasciato un nuovo aggiornamento per The Last of Us Part I PC, ma che non è ancora riuscito a risolvere tutti limiti del titolo.

Si tratta comunque di un ulteriore importante passo verso l’ottimizzazione del porting, definito da alcuni esperti addirittura «una beta»: vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine in caso arrivassero ulteriori novità.