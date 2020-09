Disponibile dallo scorso 19 giugno in esclusiva per Sony Playstation 4, The Last Of Us – Parte II è stato un successo davvero travolgere per Naughty Dog, grazie alle sua indubbie qualità tecniche ed una narrativa particolarmente appassionante. Se ancora non avete messo le mani su uno dei prodotti più interessanti di quest’anno, se dell’intera generazione, come affermato dal nostro Domenico Musicò nella sua recensione, è giunto finalmente il momento di fare il grande passo.

The Last Of Us – Parte II ci vedrà vestire i panni di Ellie, la ragazza che dovevamo proteggere nel primo capitolo della serie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in un’Atlanta in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti.

The Last Of Us – Parte II è un gioco dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. Uno dei più grandi pregi di The Last of Us – Parte II è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

Oltre all’edizione Standard del gioco, che offre solamente il disco di gioco, è disponibile anche una Special Limited Edition che comprende, oltre ad una copia del titolo, anche una Steelbook, un mini artbook Dark Horse composto da quarantotto pagine, un tema dinamico per PS4 e sei avatar da usare su Playstation Network.

Attualmente è possibile acquistare l’edizione standard su Amazon a soli 49,99€, ma vi riportiamo per completezza tutte le migliori offerte presenti in rete per comprare The Last Of Us – Parte II. Preparatevi ad un viaggio che cambierà il modo con il quale guarderete ai videogiochi da qui in avanti.

The Last Of Us Parte II: Ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

