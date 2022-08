The Last Of Us Parte 1: prenotalo al prezzo più basso su eBay

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il prossimo The Last of Us Parte 1 a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

The Last of Us Parte 1 includerà anche il DLC Left Behind e vi permetterà di godere di una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, ci saranno effetti migliorati ed esplorazione e combattimento migliorati.

Al di là del comparto grafico, molto più vicino a quello di Parte II, si parla anche di una intelligenza artificiale migliorata per l’occasione, in modo che quella vecchia di quasi dieci anni del gioco originale non sfiguri rispetto agli standard odierni, soprattutto a quelli imposti dal predecessore.

Di seguito i principali miglioramenti apportati da The Last of Us Parte 1:

Grafica migliorata : The Last of Us è stato completamente adattato usando le ultime tecnologie PS5 di Naughty Dog, per migliorare ogni aspetto visivo

: The Last of Us è stato completamente adattato usando le ultime tecnologie PS5 di Naughty Dog, per migliorare ogni aspetto visivo Caricamenti veloci: oltre ai caricamenti iniziali quasi istantanei, il gioco disporrà anche di caricamenti di passaggio impercettibili

oltre ai caricamenti iniziali quasi istantanei, il gioco disporrà anche di caricamenti di passaggio impercettibili Feedback aptico: il feedback aptico del controller wireless DualSense caratterizza diversamente ogni singola arma

il feedback aptico del controller wireless DualSense caratterizza diversamente ogni singola arma Grilletti adattivi : tutte le armi di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l’arco di Ellie, prevedono ora una diversa resistenza dinamica dei grilletti adattativi del controller wireless DualSense

: tutte le armi di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l’arco di Ellie, prevedono ora una diversa resistenza dinamica dei grilletti adattativi del controller wireless DualSense Audio 3D: il nuovo motore audio potenziato di Naughty Dog garantisce paesaggi sonori dettagliati, esplosioni dirompenti e un livello di immersività senza precedenti

The Last Of Us Parte 1 sarà lanciato il 2 settembre 2022

