The Last of Us Part II, la “vera” Abby continua a ricevere minacce di morte da oltre 2 anni

Nonostante siano ormai passati più di due anni dal lancio di The Last of Us Part II, dobbiamo purtroppo assistere ancora oggi alla tossicità di alcuni “fan”: l’attrice Jocelyn Mettler ha infatti svelato di continuare a ricevere ancora minacce di morte per aver prestato il suo volto ad Abby.

Per fare chiarezza, si tratta della modella che ha solo offerto il proprio volto e non della sua effettiva interprete nel videogioco: pur non essendo comunque giustificabile in nessun caso, questa differenza non ha comunque fermato qualcuno dal ritenerla “responsabile” per gli eventi accaduti nel gioco (che trovate su Amazon).

Come riportato da Gamereactor UK, la modella ha svelato l’ultima grave minaccia di morte che ha ricevuto via mail sui propri canali social, al fine di provare a sensibilizzare il pubblico e sottolineare la sua stanchezza nel ricevere messaggi di questo tipo.

Una vicenda che non può essere in alcun modo sminuita ed estremamente grave ma che, sfortunatamente, non è la prima volta che ci tocca riportare: anche la stessa interprete Laura Bailey era stata colpita dalle minacce, così come il director Neil Druckmann che aveva sottolineato l’importanza di farle vedere a tutti.

Anche Jocelyn Mettler la pensa come il director della serie, sottolineando però nel pubblicare la minaccia di non essere ormai più a libro paga di Naughty Dog «dal 2017», da quando cioè ha stretto l’accordo con il team di sviluppo per l’utilizzo della propria immagine.

Bro I have not been on Naughty Dog's payroll since 2017. I am not their complaint department. I think you forgot a cc on this one, champ. CW: Harassment, Threats, Stupidity pic.twitter.com/mwDXorDj5M — Jocelyn (@Jocelyn_Mettler) February 16, 2023

La modella e attrice ha poi sottolineato di non essere spaventata da queste minacce di morte, ma di trovarle semplicemente «seccanti» e «patetiche», dato che la distraggono da quello che è il suo lavoro.

In seguito, ha poi spiegato di non apprezzare affatto la pubblicazione di lettere come questa, ma ha anche spiegato perché è importante condividerle e sensibilizzare i fan sull’argomento:

«Odio pubblicare roba del genere e per anni ho semplicemente sopportato tutto in silenzio, ma credo di volere che le persone sappiano che queste cose continuano ad accadere ancora oggi. Soprattutto ora che il franchise sta trovando un successo mainstream con [la serie] HBO. E non finiranno presto».

I hate posting stuff like this and for years I kinda silently put up with it, but I think I want people to know that this stuff is still happening. Especially with the franchise now finding mainstream success on HBO. It's not going away anytime soon. — Jocelyn (@Jocelyn_Mettler) February 17, 2023

Il volto di Abby non ha dunque nascosto di essere ormai stanca ed esasperata da minacce di morte che sembra siano andate ormai avanti fin dall’uscita di The Last of Us Part II: da parte nostra, non possiamo che dichiarare piena solidarietà a Jocelyn Mettler e augurarci che un giorno non dovremo mai più riportare notizie del genere.

Considerando che la seconda stagione della serie di The Last of Us sarà ispirata proprio a Part II, il rischio concreto è che queste polemiche e gravissime minacce possano colpire direttamente anche gli stessi interpreti: un’eventualità di cui Bella Ramsey, l’interprete di Ellie, è già stata avvertita, ammettendo di non essere preoccupata per le critiche degli hater.