The Last of Us – Part II, Ellie esiste davvero considerando questo cosplay

Gli amanti dei videogiochi sono molto familiari con i cosplayer, che si dedicano con passione a dare vita – riproducendone nella realtà abiti e fattezze – ai loro protagonisti preferiti. Non poteva non essere anche il caso di Ellie da The Last of Us e, in questo caso specifico, da The Last of Us – Part II, che è stata ricreata dalla cosplayer Chibmiu con una fedeltà tale da impressionare anche Naughty Dog.

Lo sviluppatore californiano è sempre aperto a ricevere immagini realizzate dagli appassionati dedicate ai suoi videogiochi preferiti e ha voluto condividere questo scatto che mostra Chibmiu nei panni di Ellie in una scena da Part II, dove la nostra protagonista giocabile suona brevemente un brano alla chitarra, prima di rimanere assorta nei suoi pensieri.

La sequenza è perfettamente ritratta nello scatto dello cosplayer, che potete vedere di seguito nella nostra notizia.

Ellie nel cosplay di Chibmiu

Vi ricordiamo che The Last of Us – Part II è disponibile solo su PS4 e sarà ovviamente compatibile anche con PlayStation 5.

Il titolo vi pone nei panni di una ora diciannovenne Ellie, che mentre vive la sua adolescenza e cerca di trovare una pace in un mondo che ha sempre conosciuto come contaminato dal Cordyceps, dovrà imparare a convivere con fantasmi che sperava di non scoprire mai dentro se stessa.

Il titolo è per la redazione di SpazioGames il manifesto di questa generazione videoludica, motivo per cui vi raccomandiamo di concedergli il vostro tempo e la vostra attenzione da videogiocatori.

Venendo a temi più leggeri, invece, avete già visto le migliori foto scattate in-game dagli appassionati?