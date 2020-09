The Last of Us – Part II: artista autrice della steelbook realizza spettacolare artwork

The Last of Us – Part II è uno dei giochi più chiacchierati dell’anno, complice il fatto di essere stato – come il predecessore – il vero e proprio canto del cigno di PlayStation 4, che si è preparata a salutare e a lasciare il campo a PS5 mettendo in campo un’eccellenza in termini di comparto tecnico, storytelling e design.

Ad accompagnare Ellie nel ritorno sugli scaffali è stata una pregiata steelbook che molti di voi avranno portato a casa, che mostrava i volti della protagonista diciannovenne e di Abby, un altro dei personaggi chiave del titolo. Questi artwork, che insieme a quello di Joel compaiono anche nel tema ufficiale del gioco per PS4, sono stati firmati dall’artista Alice X. Zhang, celebre per le sue tantissime opere firmate per compagni come Marvel, Lucasfilm, BBC, Disney e, appunto, Sony e Naughty Dog.

In queste ore, l’artista ha deciso di omaggiare di nuovo il personaggio di Abby, dedicandole un nuovo e spettacolare artwork – nel suo stile, ovviamente. Potete vederlo di seguito, con Zhang che afferma di essersene occupata (come se niente fosse!) mentre smaltiva altri lavori. Il risultato è estremamente fedele alla controparte videoludica della giovane, nei lineamenti e nell’espressione.

Artwork by Alice X. Zhang

Vi ricordiamo che The Last of Us – Part II è disponibile dallo scorso giugno esclusivamente su PS4. Il gioco, ambientato cinque anni dopo gli eventi dell’originale, vi pone nei panni di Ellie, chiamata a confrontarsi con i suoi fantasmi quando un fatto sconvolgente cambierà per sempre la vita della cittadina di Jackson, dove la giovane aveva trovato casa.

Portrait of Abby that I've been chipping away at in between other work! #TheLastofUsPartII pic.twitter.com/cHIrV6opWp — Alice X. Zhang (@alicexz) September 14, 2020

My art was also animated and featured in a Dynamic PlayStation theme! 👀 #TheLastofUsPartII pic.twitter.com/4Uq0waPtS6 — Alice X. Zhang (@alicexz) July 22, 2020

And the full versions of the other set of portraits I painted for The Last of Us: Part II, these are featured on a second steelbook as well as some other promotional material, again thank you so much to Naughty Dog/Sony for the opportunity!! pic.twitter.com/9GiDvhdjeS — Alice X. Zhang (@alicexz) July 23, 2020

https://www.instagram.com/p/CBi0t1UHSx-/

Recensito dal nostro veterano Domenico Musicò con un 10, il titolo è per la redazione di SpazioGames il «manifesto della generazione» videoludica che va chiudendosi, resasi capace di toccare nuove vette nell’intrecciare interazione e storytelling.

Anche le vendite, nonostante le polemiche ludiche ed extra-ludiche che hanno circondato il gioco e le scelte compiute da Naughty Dog, hanno premiato il ritorno di The Last of Us, che si accomoda nella classifica dei più venduti del 2020 in USA.