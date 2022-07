The Last of Us Part I, un nuovo leak svela il video gameplay di una scena straziante

The Last of Us Part I è stato nuovamente protagonista di un nuovo leak nelle scorse ore, che hanno svelato in anteprima il video gameplay di una delle scene più strazianti nell’introduzione, insieme a nuovi screenshot.

L’atteso remake di Naughty Dog (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon) ha dimostrato di avere più di un problema a mantenere il riserbo sui propri segreti, diventando protagonista di leak perfino prima che fosse annunciato ufficialmente.

Del resto è impossibile dimenticare che fu la stessa Sony a svelare in anticipo il remake per errore, poche ore prima di quello che avrebbe dovuto essere il reveal ufficiale alla Summer Game Fest.

Questa volta non è invece chiaro come sia spuntato online il nuovo catturato di The Last of Us Part I, ma è plausibile immaginare che sarà molto vicino a quella che sarà la versione completa: proprio pochi giorni fa è stato infatti annunciato che il remake è entrato in fase Gold, senza che fosse necessario alcun crunch.

Come riportato da Press Start, non è stato infatti svelato come sia stato possibile che sia nuovamente emerso materiale in anticipo dall’atteso remake per PS5, ma ciò che appare chiaro è che gli eventi svelati riguardino le fasi iniziali del gioco.

This shot for the last of Us Part 1 looks amazing. This is gameplay. – PS5 | PS51440p pic.twitter.com/bfkFmsgVXC — TCMFGames (@TCMF2) July 19, 2022

L’account Twitter Naughty Dog Central ha proposto anche un confronto tra le scene originali e quelle oggetto del leak, che vi riproporremo di seguito, per comprendere meglio quanto sia cambiato The Last of Us Part I rispetto alla controparte originale.

Leaked comparison screenshots of The Last of Us Part I! pic.twitter.com/TXMe2lgbY0 — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) July 19, 2022

È anche emerso online un video gameplay tratto da una delle più celebri e strazianti fasi introduttive del gioco con Joel e Sarah: se siete curiosi di scoprirla in azione su PS5, potete trovare il video al seguente indirizzo.

Naturalmente avvisiamo gli utenti che ci stanno seguendo che, se non hanno mai giocato il primo The Last of Us, si tratta di una scena incredibilmente ricca di spoiler: il nostro consiglio è dunque quello di non visualizzarla se non avete mai giocato l’avventura originale.

Naughty Dog ha lavorato duramente per quella che non dovrebbe essere una semplice rimasterizzazione: uno sviluppatore ha infatti difeso il gioco dalle feroci critiche sul prezzo, sottolineando che si tratta del miglior progetto a cui abbia mai preso parte proprio per la cura dei particolari. Una cura che, va detto, sembra emergere anche dal materiale oggetto dei nuovi leak.