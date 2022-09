The Last of Us Part I, Joel ha problemi di salute (e nessuno lo sapeva)

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del classico Naughty Dog, è ormai disponibile da diversi giorni in esclusiva sulla piattaforma Sony (anche se successivamente uscirà anche su PC).

La storia di Ellie e Joel si propone infatti in una versione riveduta e corretta (che potete trovare anche su Amazon) del classico uscito in origine su PS3 e PS4 solo pochi anni dopo.

Nella nostra recensione vi abbiano spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»

Ora, mentre alcuni fan si sono dati appuntamento per cercare di venire a capo di una questione legata al comparto tecnico dei due The Last of Us, qualcun altro si è accordo di un dettaglio specifico relativo a Joel.

Come riportato anche da Game Rant, The Last of Us Part I ha rivelato interessanti dettagli sulla salute fisica e mentale di Joel che non erano stati rivelati nel gioco originale o nel suo sequel.

Per la maggior parte, il gioco è infatti un remake fedele del titolo base. Non ci sono cambiamenti sostanziali nella storia e il gameplay, sebbene la maggior parte delle modifiche sia stata apportata allo scenario, con l’aggiunta da parte di Naughty Dog di elementi come un piccolo edificio e alcune texture ad alta risoluzione per i documenti.

Quest’ultimo è il modo in cui i fan sono riusciti a scoprire che Joel ha canonicamente 51 anni durante gli eventi del gioco. Ma non solo: è stato permesso di vedere anche i farmaci specifici che Joel sta assumendo.

Durante il prologo di The Last of Us Part I, i giocatori possono infatti esaminare le medicine che si trovano sul comodino di Joel, scoprendo che l’uomo assume attivamente farmaci per l’ansia, l’ulcera gastrica e la pressione alta.

È probabile che i problemi di salute di Joel siano legati allo stress. All’inizio del gioco, l’uomo sta parlando al telefono con suo fratello Tommy, chiaramente arrabbiato per una questione di soldi e sviluppi sul lavoro. Naturalmente, poco dopo si scatena l’apocalisse e Joel dovrà affrontare problemi ancora peggiori.

