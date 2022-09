The Last of Us Part I è un remake molto più violento di quanto pensate

The Last of Us Part I, il remake per console PlayStation 5 (e, prossimamente, anche su PC) del grande classico, è disponibile dal 2 settembre scorso.

La storia di Ellie e Joel (che potete trovare anche su Amazon) è l’esclusiva più attesa del mese, tanto che i giocatori hanno iniziato a spulciare il gioco in lungo e in largo in cerca di chicche e curiosità.

Ecco quindi qualcuno avrebbe avvistato un personaggio misterioso nel remake, proveniente direttamente da The Last of Us Part II.

Senza contare anche il triste omaggio a uno sviluppatore scomparso, scovato da un giocatore dotato di un occhio particolarmente attento. Ora, però, qualcun altro ha notato una particolarità legata al tasso di violenza presente nel gioco.

Come saprete, The Last of Us così come il suo sequel ufficiale sono due giochi che non hanno mai risparmiato scene violente e particolarmente truci.

L’utente Twitter noto come Rad_Dad_Redempt si è accorto in fatti che il remake del primo capitolo ha sicuramente alzato l’asticella per quanto riguarda il livello di dettaglio di alcune sequenze di lotta.

Ecco quindi che, nel video sottostante, è possibile notare come grazie al Photo Mode è possibile notare dei dettagli davvero truculenti, assenti dalla versione originale.

Ok…I threw a glass bottle at dudes head, went into photo mode and my god…dudes got glass shards all in his face! The details, wow!!! #PS5Share, #TheLastofUsPartI pic.twitter.com/MiuEuAjGzo — Rad Dad Redemption (@Rad_Dad_Redempt) September 5, 2022

Rad_Dad_Redempt nota come, dopo aver rotto una bottiglia in faccia a un avversario umano, questi ha dei veri e propri pezzi di vetro conficcati nel viso, in maniera assolutamente realistica.

Ciò dimostra come Part I sia un gioco totalmente rivisto e migliorato dal punto di vista tecnico, e non una semplice ‘remaster della remaster’ come molti hanno erroneamente fatto notare.

Nella nostra recensione vi abbiano del resto spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»