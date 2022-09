Quale The Last of Us è un «capolavoro tecnico» per la rispettiva generazione? Rispondono i fan

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del grande classico, è disponibile ormai da alcuni giorni, tra varie polemiche e discussioni.

La storia di Ellie e Joel si propone infatti in una versione riveduta e corretta (che potete trovare anche su Amazon) del classico uscito in origine su PS3 e successivamente su PS4.

Del resto, nella nostra recensione vi abbiano spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»

Ora, alcuni fan si sono dati appuntamento su ResetEra per cercare di venire a capo di una questione legata al comparto tecnico dei due The Last of Us in base alla loro generazione di riferimento.

«Nel giugno 2013, Naughty Dog ha pubblicato The Last of Us, solo cinque mesi prima del lancio della nuova generazione di console», spiega l’utente Yorker14.

«È stato considerato un capolavoro tecnico, probabilmente il gioco graficamente più impressionante disponibile su console all’epoca, e un vero e proprio canto del cigno per la settima generazione di console».

E ancora, «nel giugno 2020, Naughty Dog ha pubblicato The Last of Us Part II, ancora una volta solo cinque mesi prima del lancio della nuova generazione di console.»

«Anche in questo caso si trattava di un capolavoro tecnico, probabilmente il gioco più impressionante dal punto di vista grafico disponibile su console all’epoca, e un vero e proprio canto del cigno per l’ottava generazione di console.»

«Quindi, qual è stato il capolavoro tecnico più grande o più impressionante alla fine della rispettiva generazione?» ha chiesto il giocatore in questione.

Al momento in cui scriviamo, il sondaggio vede il 73.3%, pari a 143 voti, propendere per The Last of Us Part II. Solo il 26,2%, ossia 51 votanti, hanno invece optato per il primo TLOU in versione PS3.

Improbabile che la situazione cambi nelle prossime settimane, ragion per cui i fan sembrano aver scelto (sempre che in mezzo non decidano di metterci anche The Last of Us Part I).

