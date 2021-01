The Last of Us: Laura Bailey (Abby) era anche nel primo capitolo

The Last of Us Parte II è il capolavoro targato Naughty Dog disponibile in esclusiva assoluta su console PS4 dallo scorso mese di giugno.

Oltre alla protagonista Ellie, il gioco ci presenta per la prima volta il personaggio di Abby, una ragazza spinta da un forte desiderio di vendetta nei confronti del personaggio principale. Ritenuto un tassello fondamentale dell’epopea Naughty Dog, sembra che la doppiatrice ufficiale del gioco abbia però preso parte anche alla lavorazione del primo The Last of Us, uscito in origine su console PS3.

Un fan via Reddit si è infatti accorto che il nome di Laura Bailey figura nei crediti finali del capitolo originale, dando adito a tutta una serie di quesiti intriganti: qual è il personaggio doppiato dall’attrice? Che Abby abbia fatto la sua comparsa fugace anche nella prima avventura di Ellie e Joel? A quanto pare, niente di tutto ciò.

Artwork by Alice X. Zhang

Sempre sul forum Reddit, un utente ha reso noto che la Bailey potrebbe aver prestato la sua voce per interpretare la ragazza in TV ascoltata durante il prologo, nella sequenza giocabile nei panni della figlia di Joel.

Un secondo utente ha invece notato che l’attrice potrebbe aver doppiato anche l’infermiera nella sala operatoria nelle battute finali dell’avventura, mentre altri pensano che abbia solo prestato la voce a NPC di poco conto. Insomma, nonostante tutto, Abby non è apparsa in un cameo nel primo The Last of Us.

The Last of Us Parte II è disponibile dal 19 giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4.