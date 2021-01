Naughty Dog sceglie una cosplayer italiana come migliore Abby

Non è la prima volta che i cosplayer di tutto il mondo si cimentano nel ricreare i protagonisti di The Last of Us Parte II, con risultati spesso davvero unici. Basti ricordare infatti il personaggio di Ellie egregiamente ricreata dalla cosplayer Chibmiu (con una fedeltà tale da impressionare anche Naughty Dog).

A quanto pare, ora è il turno di Abby, grazie a un cosplay realizzato da una talentuosa ragazza italiana che ha lasciato a bocca aperta anche gli sviluppatori del gioco originale, i quali gli hanno dedicato un post sulle loro pagine social ufficiali (mostrando uno scatto del costume realizzato per l’occasione).

La bravissima Alessia Grassi (aka shnipsyandtheshleykes) è stata immortalata da Cristina Lepore in questa foto che la ritrae nei panni di Abby, Poco sotto, lo scatto in questione.

Foto di Cristina Lepore.

Ammirando il risultato finale, si tratta senza dubbio di una delle rappresentazioni di Abby più fedeli di sempre. Nel caso vogliate fare di meglio, Naughty Dog vi dà la possibilità – cliccando semplicemente a questo indirizzo – di caricare i vostri lavori originali realizzati per l’occasione (in bocca al lupo).

Se volete leggere – o rileggere – uno dei nostri speciali di opinione più intensi dedicati all’avventura della giovane e coraggiosa Ellie, recuperate quanto prima “Dopo aver finito The Last of Us Parte II ogni gioco mi sembra più brutto”. Ricordiamo anche che il titolo si è portato a casa il premio di Game of the Year ai The Game Awards 2020, oltre al medesimo premio ai PlayStation Blog Awards.

The Last of Us Parte II è in ogni caso disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere anche giocabile sulla nuova PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità della nuova piattaforma targata Sony.