The Last of Us episodio 6, i fan si stanno preparando a «quella» scena

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us continua la sua corsa verso il gran finale, sebbene a breve sarà il turno di un episodio 6 ricco di emozioni.

Come saprete fin troppo bene, lo show racconta la storia del gioco originale, inclusi momenti specifici visti nel videogame.

Nei giorni scorsi, lo showrunner Craig Mazin ha anticipato che un prossimo episodio della serie presenterà un momento emotivo davvero forte relativo a Joel.

Ora, come riportato anche da Games Radar, i fan di The Last of Us si starebbero già preparando mentalmente per un’emozionante scena che sarà mostrata nell’episodio 6.

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende del videogioco e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

Ci sono alcune scene che i giocatori di The Last of Us sapevano sarebbero state presenti nella serie TV, e la maggior parte di queste sono strazianti. Dalla morte di Sarah e Sam alle avventure di Riley ed Ellie nel centro commerciale, l’adattamento HBO ha ricreato alcuni dei momenti più significativi e memorabili del gioco.

Al pensiero di vederne uno in particolare, che dovrebbe comparire nell’episodio 6, i fan si stanno già preparando mentalmente: stiamo parlando del confronto tra Joel ed Ellie subito dopo aver raggiunto la comune di Tommy a Jackson, nel Wyoming.

Nel materiale di partenza di Naughty Dog, Ellie viene a sapere che Joel l’ha affidata al fratello minore Tommy e che non sarà più lui a portarla alle Luci come promesso in origine. In risposta al suo rifiuto, Ellie ruba un cavallo e scappa in un ranch abbandonato nelle vicinanze.

I due discutono poi sulla decisione di Joel di far accompagnare Ellie da Tommy alle Luci, prima che la ragazza parli della defunta Sarah, uccisa il giorno dell’epidemia, spiegando che non sarà lei a rimpiazzare la sua assenza.

Dopo che Joel spiega freddamente a Ellie che lei di sicuro non è sua figlia e che è irremovibile sul fatto che le loro strade si separino, i due vengono interrotti da Tommy. Si tratta di una scena straziante che mostra quanto i due tengano l’uno all’altra, nonostante Joel abbia troppa paura ad ammetterlo. ù

I fan non vedono l’ora di scoprire come Pedro Pascal e Bella Ramsey interpreteranno la scena in live-action. «Ho aspettato tutta la stagione per vedere questa scena, e non so se sarò in grado di gestirla emotivamente quando arriverà», ha ammesso un fan su Reddit, mentre un altro ha scritto: «La mia scena preferita di entrambi i giochi. Sono eccitato? Non sono sicuro che ‘eccitato’ sia la parola giusta, ma non vedo l’ora di vederlo!».

«Sto preparando i fazzoletti per questa scena. Mi prendono ogni dannata volta anche quando scrivo questa frase», ha aggiunto un terzo appassionato.

Non tutti però sono sicuri che lo show renderà giustizia alla scena. Un altro utente di Reddit ha detto: «Estremamente preoccupato per questa scena. Mi sembra che non ci sia stato abbastanza tempo sullo schermo per Joel ed Ellie perché questa scena colpisca così tanto». Solo il tempo ce lo dirà.

