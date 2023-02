The Last of Us ha fatto scuola e ispirerà un grande sequel Warner Bros.

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è in corso, sebbene a quanto pare un grande sequel di un film Warner Bros. si ispirerà proprio alle vicende di Ellie e Joel.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza.»

Ora, come riportato anche da Gamereactor, sembra proprio che il sequel di Io Sono Leggenda si farà e ricalcherà in un cetto qual modo i passi di The Last of Us.

Lo sceneggiatore Akiva Goldman ha recentemente parlato del suo ritorno in Warner Bros. e ha confermato i due prossimi progetti a cui lavorerà. Uno di questi film è il sequel di Constantine con Keanu Reeves, mentre l’altro è un film altrettanto atteso, un sequel di Io sono Leggenda con Will Smith e Michael B. Jordan.

Secondo quanto riportato anche da Deadline, il sequel di Io sono Leggenda si svolgerà decenni dopo il film originale e sarà ispirato proprio a The Last of Us.

«Sono ossessionato da The Last of Us», ha spiegato Goldman. «Come vediamo il mondo dopo l’apocalisse, ma anche dopo un periodo di 20-30 anni. Si vede come la terra si riappropri del pianeta e c’è qualcosa di bello nella domanda: ‘Quando l’uomo si allontana dall’essere l’inquilino principale, cosa succede?‘»

A quanto pare, il sequel canonizzerà il finale alternativo dell’originale e si concentrerà maggiormente sulle domande poste dal libro di Richard Matheson.

«Ci rifaremo al libro originale di Matheson», ha continuato Goldman. «E al finale alternativo rispetto a quello rilasciato nel film originale. Matheson parlava del fatto che il tempo dell’uomo sul pianeta come specie dominante era giunto alla fine. È un aspetto molto interessante che esploreremo. Ci sarà un po’ più di fedeltà al testo originale».

