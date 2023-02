The Last of Us episodio 6 ha un «collegamento» con Red Dead Redemption 2

L’episodio 6 di The Last of Us, l’acclamata serie targata HBO, nasconderebbe un brillante collegamento con nientemeno che Red Dead Redemption 2.

L’episodio 6 della serie è stato fantastico per una serie di motivi davvero validi, incluso il modo in cui è stato rappresentato un disturbo fisico di Joel.

Ora, dopo che alcuni fan hanno scoperto un curioso errore di regia nel sesto episodio, altri hanno invece portato alla luce un interessante aggancio (se così possiamo definirlo) tra lo show e il big Rockstar Games.

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

Come riportato anche da Gaming Bible, i fan della serie hanno notato un sottile – ma brillante – collegamento con Red Dead Redemption 2.

Senza scendere troppo nel dettaglio, nel corso dell’episodio vediamo Ellie e Joel entrare in una baita, casa di una coppia di anziani coniugi.

La voce del personaggio noto come Marlon, che sembra non essere intimidito dai tentativi di Joel di assicurarsi che la coppia individui la posizione esatta sulla mappa per scoprire dove si trova Tommy, è suonata a qualcuno particolarmente familiare.

Actor Graham Greene who played Marlon in episode 6 of #TheLastofUsHBO also played none other than Rains Fall in Red Dead Redemption 2. pic.twitter.com/MvdqrByqDk — Naughty Dog World (@NaughtyDogWorld) February 21, 2023

Qual è, quindi, il vero nome dell’attore che ha interpretato Marlon in modo davvero molto intenso? In un tweet condiviso da Naughty Dog World, si tratterebbe nientemeno che di Graham Greene, che ha interpretato il nativo americano Rains Fall in Red Dead Redemption 2.

Nel caso non lo sapeste, Greene – candidato all’Oscar – ha recitato anche in film di successo come Balla coi lupi, Il miglio verde e Wild River, solo per citarne alcuni, oltre ad aver interpretato il ruolo di Rafe McCawley nella serie televisiva di successo di fantascienza Defiance.

«È assolutamente eccellente nel suo ruolo in RDR2. Sono rimasto piacevolmente sorpreso quando è apparso nell’episodio, anche se sono un po’ dispiaciuto del fatto che il suo ruolo fosse fondamentalmente solo un paio di battute», ha risposto un follower su Twitter.

