The Last of Us serie TV, spiegato il disturbo di Joel (e il suo perché)

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us sta per arrivare al gran finale, sebbene continuino a emergere curiosità relative ai suoi protagonisti.

Come saprete, la serie racconta la storia del gioco originale, inclusi alcuni eventi legati in primis a Joel ed Ellie.

Ora, mentre i fan si sono accorti di un dettaglio nascosto del primo episodio, è emersa ora una particolarità legata al personaggio interpretato magistralmente da Pedro Pascal.

Difatti, come riportato anche da The Gamer, gli autori della serie TV di The Last of Us hanno rivelato la fonte degli attacchi di panico di Joel.

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

Gli sceneggiatori di The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno rivelato il motivo per cui Joel ha avuto chiari attacchi di panico nell’episodio 6 della serie di HBO.

A quanto pare, diventare più vecchi, più deboli e meno capaci di proteggere le persone a cui si tiene può essere piuttosto traumatizzante.

Nel Podcast di TLOU, infatti, i due autori hanno discusso del motivo per cui Joel soffre di attacchi di panico. Si tratta di un’aggiunta che non si trova nel gioco originale Naughty Dog.

«Volevamo esplorare l’impatto di ciò che è successo a Joel dopo Henry e Sam, nonostante il tempo sia passato in modo significativo e lo si vede quando esce dalla cabina e si prende il petto», spiegano gli autori.

E ancora: «Questo episodio parla di Joel che viene a patti con il terrore che Ellie muoia e che sia colpa sua. Se avete prestato attenzione, vedrete che tutte le volte che Joel l’ha aiutata, l’ha delusa. E queste sono le cose su cui si sofferma».

Joel si confida con suo fratello Tommy più avanti nell’episodio, dicendo che «cinque anni fa l’avrei distrutto», quando parla di un Sam infetto che lo attacca. Si rimprovera di essere «troppo sordo e troppo lento» per proteggere se stesso o Ellie e prega Tommy di portarla all’università al posto suo.

Nonostante gli attacchi di panico rappresentino un dettaglio importante e drammatico per il personaggio di Joel, sono già stati oggetto di meme, con la timeline di Twitter inondata da immagini di vario tipo.

