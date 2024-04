LEGO Red Dead Redemption 2 "esiste", grazie a un fan

Red Dead Redemption 2 è uscito da diversi anni, ma i fan continuano a omaggiarlo, ora nuovamente in chiave LEGO.

Il classico western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) è infatti un gioco che non ha bisogno di presentazioni.

Dopotutto, era già successo che qualcuno trasformasse RDR2 in un gioco LEGO, ma ora si è andati decisamente oltre.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un fan di talento ha creato un adattamento LEGO del gioco Rockstar.

Questo progetto è infatti opera dello YouTuber LegoCrow, che negli ultimi quattro mesi ha lentamente e minuziosamente ricreato Red Dead Redemption 2 in stile LEGO.

Il content creator ha iniziato a dare vita - una ad una - le scene più divertenti del gioco, tra cui l'introduzione e la scena dell'alcol di Lenny.

Nell'ultimo video, che trovate poco sopra, LegoCrow ha ricreato il segmento della costruzione della casa con John, Charles e lo zio, e il risultato finale è incredibilmente professionale.

Non sorprende che i video di LegoCrow abbiano già accumulato milioni di visualizzazioni.

«E per due minuti e 14 secondi il mondo è andato per il verso giusto», ha scritto uno spettatore.

«Questo ragazzo sa sicuramente come gestire l'umorismo LEGO e la dinamica di RDR2», ha scritto un altro fan decisamente estasiato.

Insomma, davvero niente male, il tutto aspettando con ansia le prossime creazioni di LegoCrow.

