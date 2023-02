The Last of Us, scoperto un nuovo errore nascosto nell’episodio 6

L’episodio 6 di The Last of Us ha emozionato tantissimi appassionati, ma alcuni fan particolarmente attenti hanno notato alcuni piccoli errori durante la produzione che, evidentemente, potrebbero essere sfuggiti a HBO prima della messa in onda della puntata.

L’ultima puntata della serie ispirata al capolavoro di Naughty Dog (trovate il remake Part I su Amazon) si è infatti dimenticata di modificare al computer la presenza di alcuni elementi della crew che, pur essendo particolarmente difficili da individuare, sono stati prontamente segnalati sui social.

Nelle scorse giornate vi avevamo infatti già segnalato una scena che mostrava alcuni membri della troupe della serie, ma nelle ultime ore è emerso un ulteriore “dettaglio nascosto” spuntare improvvisamente sul set.

Come riportato da ComicBook, questa volta l’errore vede emergere all’improvviso una mano — letteralmente — che aiuta lo svolgimento di una delle scene che pre-annuncia la seconda stagione e gli eventi di The Last of Us Part II.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sui contenuti dell’episodio 6 di The Last of Us. Se non avete ancora visto la puntata e non volete rovinarvi la sorpresa, sconsigliamo di proseguire la lettura.

La scena in questione riguarda l’incontro di Ellie con Shimmer, la cavallina che la protagonista cavalcherà nel corso di Part II: tuttavia, sembra si sia rivelato necessario un piccolo aiuto per svolgere al meglio la scena.

I fan hanno infatti notato che da dietro il recinto si vede emergere chiaramente una mano direttamente da sotto la testa dell’animale, probabilmente per metterlo più a suo agio e permettergli di essere accarezzato da Bella Ramsey durante la scena:

The hand… who edited this episode pic.twitter.com/nSPPbD6yga — Bella Ramsey emmy campaign manager (@rejectedhannah) February 22, 2023

Va comunque detto che si tratta di un dettaglio davvero nascosto, al punto che potrebbe essere necessario rivedere più volte la clip che vi abbiamo allegato qui sopra per notare finalmente l’errore in questione.

È possibile che HBO decida di aggiornare la puntata per rimuovere tutti questi piccoli dettagli dalle future messe in onda, come già accaduto nel caso di sviste con ulteriori serie importanti, ma al momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale in merito.

A tal proposito, Shimmer potrebbe non essere l’unico elemento importante in previsione della Stagione 2: molti fan di The Last of Us sono infatti convinti di aver notato anche la possibile prima apparizione di Dina.

Inoltre, proprio pochi istanti fa altri appassionati hanno analizzato nuovamente la prima puntata della serie, scoprendo un segreto molto interessante: il primo infetto sarebbe apparso molto prima di quanto pensiate.