The Last of Us: Ellie ha un talento che a Joel sembra mancare

The Last of Us Part, uscito su PS3 e successivamente anche su PS4 in un’ottima remastered, è un gioco che continua a far parlare di sé.

Senza nulla togliere alla bellezza di The Last of Us Part II, la prima avventura di Joel ed Ellie è sicuramente una delle esperienze più importanti di sempre, specie su console PlayStation.

Che sia nella sua veste originale o addirittura in un demake a 8-bit, il primo capitolo della saga Naughty Dog regala ancora un bel po’ di chicche niente male.

Via Reddit, alcuni utenti hanno infatti portato all’attenzione la bravura dei protagonisti del gioco per quanto riguarda l’arte nel disegnare.

Come potete vedere voi stessi dalle immagini poco sotto, il primo ritratto mostra il volto di Joel rappresentato da Ellie.

Il disegno si trova nella casa di Joel, più precisamente a destra del soggiorno sopra il camino.

Per quanto riguarda il secondo disegno, che mostra una Ellie tratteggiata in maniera piuttosto semplicistica, è stato realizzato da uno sviluppatore di Naughty Dog e non è visionabile nel gioco stesso.

Lo trovate poco più in basso.

Si tratta infatti di uno schizzo realizzato da Alexandria Neonakis (designer UI/UX del primo The Last of Us nonché concept artist della Part II) per verificare il corretto funzionamento dell’interfaccia utente per il menu dei collezionabili.

Va detto che entrambi i disegni fanno parte del canone della serie e sono quindi da ritenersi a modo loro assolutamente ufficiali.

Avete già letto in ogni caso che proprio ieri lo studio di sviluppo americano ha confermato il suo prossimo progetto?

E che un’attrice di The Last of Us Part II prenderà parte a un particolare lavoro targato Ubisoft?

Infine, ricordiamo che il secondo capitolo della saga Naughty Dog ha da poco ricevuto un massiccio update per console PS5, che permette al gioco di girare a 60 fotogrammi al secondo.