The Last of Us, Ellie è «la più grande protagonista femminile», secondo i fan

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, sebbene a quanto pare i fan non hanno ancora smesso di parlarne, specie per quanto riguarda la protagonista (anche del videogame), ossia Ellie.

Lo show ha ripercorso la storia del primo capitolo della serie videoludica omonima (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi davvero mozzafiato.

Dopo che Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato la Stagione 2 della serie principale, sono in molti a voler rivedere Bella Ramsey sul picco schermo.

Ora, in attesa di scoprire se e quando The Last of Us Part III si farà, i fan hanno deciso che Ellie – di fatto – è la più grande protagonista femminile dei videogiochi.

Per celebrare la Giornata internazionale della donna tenutasi lo scorso marzo, ieri i fan di The Last of Us si sono riuniti su Reddit per dichiarare Ellie «la più grande protagonista femminile» di tutti i tempi.

L’utente “irazzleandazzle” ha scritto: «Porto i fatti. È la migliore. Sicuramente il mio personaggio femminile preferito di tutti i tempi».

Sono in molti, moltissimi (praticamente la maggioranza) a concordare con l’autore del post, sebbene altri si sono affrettati a sottolineare che Ellie non è l’unica e incredibile protagonista femminile del franchise.

L’utente “sockgoblinator” ha scritto: «Menzione speciale anche per Abby», mentre “simpledeadwitches” ha aggiunto: «Io tifo per Abby ma Ellie è fantastica».

Restando in tema, l’interprete di Ellie in The Last of Us, ossia l’attrice Bella Ramsey, ha di recente voluto ricordare il suo difficile esordio nel mondo dello spettacolo.

Nonostante ciò, è comunque già stato confermato che la Ramsey riprenderà il ruolo di Ellie nella seconda stagione, che adatterà – anche solo in parte – la storia della Part II.

Ma non è tutto: con la seconda stagione di TLOU Craig Mazin e Neil Druckmann potrebbero giocare con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se e quando il personaggio Abby farà la sua apparizione nello show.