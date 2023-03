The Last of Us è una serie record, ma l’episodio 8 è ancora più da record

The Last of Us è una serie che sta ottenendo tantissimo successo, che potremmo definire da record, ed episodio dopo episodio le cose migliorano sempre.

La serie ispirata all’omonimo titolo di Naughty Dog (lo trovate su Amazon) continua a convincere il pubblico di tutto il mondo in ogni caso, puntata dopo puntata.

Già la settimana scorsa lo show aveva ottenuto un record per quanto riguarda i minuti di streaming, con numeri addirittura miliardari.

Sappiamo, intanto, che The Last of Us potrebbe andare avanti per molte stagioni, con Part II che potrebbe essere adattato in più stagioni. Intanto, però, arrivano altri record.

Con l’episodio 8 che, come riporta PlayStation Lifestyle, è quello che ha avuto la valutazione più alta al momento.

L’ottavo episodio di The Last of Us è andato in onda, ed è ora quello con i voti più alto della serie su IMDB finora, battendo l’episodio 5 che fino a questo momento era stato il più apprezzato.

L’episodio, chiamato “When We Are In Need”, ha attualmente un 9.6 su IMDB con oltre 10.000 valutazioni degli utenti, il che significa che ora è l’episodio con il punteggio più alto della serie

Ecco come sono andati gli episodi in generale, finora:

Episodio 8- 9.6

Episodio 5- 9.5

Episodio 1- 9.2

Episodio 2- 9.1

Episodio 6- 8.9

Episodio 4- 8.4

Episodio 3- 8.0

Episodio 7- 7.4

Un episodio amatissimo, quindi, anche se per i fan c’è comunque qualcosa che manca.

The Last of Us è considerato da molti uno dei migliori adattamenti di videogiochi di tutti i tempi e alcuni ritengono che abbia spezzato la maledizione degli adattamenti che ha perseguitato il genere per così tanto tempo.

Certo gli episodi meno votati, il terzo e il settimo, sono proprio quelli che espandono la narrativa puntando anche molto su delle tematiche LGBTQIA+, e che per questo motivo hanno subito forti critiche.

Bella Ramsey, intanto, ha dichiarato che è stata quasi danneggiata dalla serie addirittura, per via della sua “voce”.